France: décès à 19 ans du jeune prodige du piano Mourad Tsimpou

Mourad Tsimpou. Photo : Valérie Vrel

Le monde de la musique pleure aujourd’hui la perte précoce de Mourad Tsimpou, jeune prodige du piano dont le talent avait émerveillé tant de personnes à travers ses performances uniques. Découvert dans des circonstances poignantes à l’hôpital de la Timone à Marseille, où il jouait passionnément malgré sa santé fragile, Mourad est décédé ce samedi matin à Paris des suites d’une maladie rare du foie qu’il combattait depuis son enfance.

Originaire de la cité de la Castellane, dans les quartiers Nord de Marseille, Mourad Tsimpou, connu sous son nom d’artiste Mourad, avait captivé le public dès ses débuts. À l’âge de 14 ans, sans jamais avoir touché un piano auparavant, il découvre cet instrument à l’hôpital et se laisse emporter par la magie de la musique. Grâce à une oreille absolue remarquable, il était capable de jouer sans partition, reproduisant des morceaux de Chopin et d’autres compositeurs célèbres après les avoir simplement entendus sur Internet.

Publicité

Sa carrière fulgurante a démarré après qu’une vidéo de lui jouant au piano à l’hôpital a été partagée sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d’admiration et de soutien. Signé par 1392 Records, Mourad a sorti deux albums acclamés par la critique, avec un troisième en préparation au moment de son décès. Il a collaboré avec des artistes renommés tels qu’André Manoukian et Soprano, et a même eu l’honneur de jouer La Marseillaise lors de la finale du Top 14 en 2021.

Malgré sa maladie persistante, Mourad a continué à inspirer par sa musique et sa force de caractère. Ses racines comoriennes étaient une source de fierté et de connexion profonde, et c’est aux Comores, terre de ses ancêtres, qu’il reposera en paix. Son héritage musical perdurera, rappelant à tous que la passion et le talent peuvent transcender les défis les plus grands.