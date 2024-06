Sergueï Lavrov - Photo : © AFP

Dans une récente déclaration publique, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a ouvertement contesté les affirmations du Premier ministre français, Gabriel Attal, concernant la présence d’instructeurs militaires français en Ukraine. Selon Lavrov, les propos de Attal sont non seulement incorrects mais également délibérément trompeurs, marquant une nouvelle escalade dans les tensions diplomatiques entre la Russie et la France.

Lavrov a exprimé ses critiques lors de l’émission « Moscou. Kremlin. Poutine » diffusée sur la chaîne Rossiya 1, où il a déclaré : « Regardez comment nos confrères français se comportent, le premier ministre français [Gabriel Attal] a soudainement commencé à dire: ‘nous [la France] n’avons pas d’instructeurs en Ukraine’. Ce n’est pas vrai et ils le savent. » Ces propos, relayés par le journaliste Pavel Zaroubine sur sa chaîne Telegram, suggèrent une stratégie de l’Occident visant à minimiser ses actions en Ukraine, en les présentant comme insignifiantes ou non existantes.

Le chef de la diplomatie russe a également commenté la déclaration du président américain Joe Biden, affirmant que les États-Unis ne permettraient pas à l’Ukraine de frapper Moscou et le Kremlin. Lavrov a trouvé difficile de commenter cette déclaration, tout en soulignant l’implication implicite que d’autres régions pourraient être ciblées. « Mais s’il l’a dit en toute lucidité et qu’il se vante de ne pas avoir ordonné le bombardement de Moscou, cela signifie qu’il est possible de bombarder tout le reste », a-t-il ajouté, faisant référence à des frappes de drones qui ont visé Moscou au début du conflit.

Ces remarques de Lavrov illustrent une profonde méfiance envers les actions et les déclarations des gouvernements occidentaux, en particulier en ce qui concerne leur rôle dans le conflit ukrainien. Le ministre russe a accusé l’Occident de « avancer pas à pas, tranquillement, pour habituer tout le monde à l’idée que rien ne se passe », tout en préparant le terrain pour des actions plus agressives. Selon lui, cette méthode de fonctionnement vise à camoufler les véritables intentions et activités occidentales dans la région.

L’implication de ces échanges est significative, non seulement pour les relations franco-russes mais aussi pour l’ensemble de la dynamique occidentale vis-à-vis de la Russie. La Russie semble déterminée à dénoncer ce qu’elle perçoit comme des hypocrisies et des mensonges de la part de l’Occident, renforçant ainsi sa propre position sur la scène internationale tout en cherchant à dévoiler les stratégies occidentales en Ukraine.

Ces développements pourraient potentiellement conduire à une détérioration plus prononcée des relations diplomatiques entre la Russie et la France, ainsi qu’entre la Russie et d’autres nations occidentales. L’accusation directe de mensonge à l’encontre d’un chef de gouvernement occidental par un haut fonctionnaire russe est indicative d’un climat de méfiance et de confrontation qui risque de s’intensifier si les deux camps ne parviennent pas à une compréhension mutuelle et à une diplomatie plus transparente.