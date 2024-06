GNL au Maghreb: un terminal flottant bientôt construit dans ce pays

Photo : Coastal GasLink

Dans la région du Maghreb, de nombreux projets en lien avec l’extraction et la gestion des ressources naturelles ont lieu. C’est notamment le cas en Algérie qui axe ses efforts sur le GNL (Gaz naturel liquéfié), mais aussi sur la Tunisie ou encore le Maroc, qui vient d’ailleurs d’annoncer la construction d’un terminal flottant d’extraction de gaz.

En effet, le Royaume a confirmé son intention de lancer un appel d’offres, dès cet été, pour qu’un terminal flottant de gaz naturel liquéfié (GNL) soit construit dans les années à venir, du côté de Nador West Med et son port, au nord-est du pays. Une information confirmée par un haut représentant du ministère de l’Énergie marocain. Un projet d’envergure, forcément très attendu des professionnels.

Le Maroc annonce un projet GNL

Seule certitude, c’est à l’horizon 2025 que le gouvernement envisage de boucler l’ensemble des questions financières de ce programme. D’ici à 2026, le gouvernement marocain souhaite que la construction soit officiellement terminée et que la mise en service de ce terminal flottant ait officiellement lieu avec tout naturellement, le début de ses opérations commerciales dans la foulée.

Ce terminal flottant sera directement connecté à un gazoduc, qui existe actuellement. Ainsi, de nombreuses économies seront réalisées et cela permettra d’être productif, très rapidement. Ce gazoduc permet déjà d’exporter 0.5 milliard de m3 de GNL, à l’année, en Europe, avec l’Espagne comme protée d’entrée. Ce gazoduc, en plus de servir dans ce nouveau projet, sera aussi raccordé à des projets en cours de développement.

Un secteur gazier en pleine évolution

In fine, l’ensemble de ces travaux et de cette restructuration générale du secteur gazier marocain permettra de répondre à la demande, toujours en hausse, des entreprises et consommateurs marocains. Selon les chiffres annoncés par le gouvernement, celle-ci devrait exploser, passant de 1 à 8 milliards de m3 à l’année, d’ici à 2027. Extraction, stockage et transport doivent donc être revus et optimisés pour absorber tout cela.