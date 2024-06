Hydrogène: ce pays africain veut devenir un hub mondial

Hydrogène naturel (Photo DR)

La Namibie, souvent perçue comme une terre aride et peu peuplée, est sur le point de transformer son économie grâce à un plan audacieux pour devenir un leader mondial dans la production d’hydrogène vert. Ce projet, qui vise à décarboner l’industrie européenne tout en stimulant l’économie locale, a attiré l’attention de nombreux dignitaires européens, y compris le roi Philippe de Belgique.

En mai dernier, le roi Philippe a visité un site près de Walvis Bay, marquant l’engagement européen dans le développement de l’hydrogène vert en Namibie. Ce site, bien que modeste à ses débuts, symbolise les grandes ambitions de la Namibie pour devenir une plaque tournante des énergies propres. La ministre belge de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, a souligné l’engagement de son pays dans ce projet, qualifiant cette initiative de véritable voyage vers un avenir énergétique plus vert.

La Namibie prévoit de construire une chaîne d’approvisionnement complète pour la production d’hydrogène vert, incluant la transformation en ammoniac pour le transport et la création de produits dérivés « verts ». Selon les informations révélées par Bloomberg, cette vision est soutenue par des investissements européens substantiels, dont un prêt de 500 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement et un financement de 30 millions de dollars pour la première usine commerciale d’hydrogène vert, Cleanergy Solutions. Ce projet est un partenariat entre la compagnie maritime belge Compagnie Maritime Belge (CMB) et la société namibienne Ohlthaver & List Group.

La Namibie, avec ses vastes terres ensoleillées et venteuses, offre un environnement idéal pour la production d’énergie renouvelable. Selon une étude de la Banque mondiale, le pays possède le meilleur potentiel solaire au monde. Cette abondance de ressources naturelles, combinée à une stabilité politique assurée par l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain depuis l’indépendance en 1990, rend la Namibie particulièrement attractive pour les investisseurs.

Le projet Cleanergy vise à utiliser l’énergie solaire pour alimenter des électrolyseurs qui produiront de l’hydrogène à partir de l’eau, sans émissions de gaz à effet de serre. Cet hydrogène sera ensuite converti en ammoniac vert, prêt à être exporté vers l’Europe via des ports récemment développés. Ce plan ambitieux prévoit également la construction d’infrastructures de stockage et d’exportation en collaboration avec les ports de Rotterdam et d’Anvers.

Le développement de l’hydrogène vert en Namibie pourrait doubler la taille de l’économie du pays, actuellement d’environ 13 milliards de dollars. Le ministre de l’Énergie, Tom Alweendo, a déclaré que l’exportation des « électrons excédentaires » pourrait également contribuer à atténuer l’insécurité énergétique régionale.

Cependant, le succès de cette initiative dépendra de la capacité du pays à attirer des financements et à sécuriser des contrats d’achat pour l’hydrogène produit. L’Allemagne, en particulier, joue un rôle clé en soutenant la création d’un marché mondial de l’hydrogène et en finançant des projets pour stimuler la demande.