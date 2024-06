Jordan Bardella (Ludovic Marin - Getty Images)

La figure de Jordan Bardella, président du Rassemblement National (RN), est souvent associée à une identité fortement européenne. Cependant, après les révélations sur son arrière-grand-père algérien une enquête récente de Jeune Afrique révèle un autre chapitre méconnu de son histoire familiale qui entrelace des racines non seulement italiennes, mais également maghrébines, ajoutant une dimension complexe à son identité publique.

Une ascendance diversifiée

Jordan Bardella est reconnu pour valoriser ses origines italiennes, un pilier de son discours sur la souveraineté nationale et la critique de l’immigration. Toutefois, son héritage familial recèle des facettes bien plus variées. Au-delà de l’Italie, son arrière-grand-père, Mohand-Séghir Mada, était un immigré algérien qui s’est établi en France dans les années 1930, marquant le début d’une histoire d’intégration et de travail dans la communauté immigrée lyonnaise.

L’enquête du magazine Jeune Afrique met en lumière Guerrino Bardella, grand-père paternel de Jordan, qui après un départ d’Italie et un bref séjour en France, s’est installé au Maroc. Là, il rencontre et épouse Hakima, une Marocaine, nécessitant sa conversion à l’Islam conformément aux lois locales. Cette transformation, supervisée par un Abdoul et des témoins, scelle son intégration dans la société marocaine. À Casablanca, Guerrino s’est fait un nom comme menuisier-ébéniste, une profession qui lui vaut l’estime des expatriés et de la bourgeoisie locale.

L’Impact des Révélations sur la Politique de Bardella

Ces révélations posent des questions sur la manière dont Bardella articule son discours politique, souvent centré sur une image monoculturelle, face à une réalité familiale qui incarne la diversité et l’intégration multiculturelle. La découverte de ses liens avec le Maghreb, particulièrement son grand-père converti à l’Islam et intégré au Maroc, pourrait influencer la perception publique de sa politique et de ses prises de position sur l’immigration et l’intégration.

Cette histoire familiale invite à une réflexion plus large sur les récits d’intégration et de réussite en France. Elle montre que les parcours migratoires, y compris au sein des figures politiques de droite, peuvent être divers et enrichissants, remettant en question les discours simplistes souvent utilisés dans le débat public sur les politiques d’immigration.

La vie de Guerrino Bardella à Casablanca, respecté pour son travail et son adaptation, et les racines algériennes de Jordan Bardella enrichissent le débat sur l’identité nationale française, démontrant que l’histoire de chaque citoyen peut contribuer à un récit national plus inclusif et complexe. Ces éléments pourraient potentiellement moduler le discours politique de Bardella, le confrontant à la réalité d’un héritage familial multiculturel qui contraste avec une image souvent unidimensionnelle présentée au public.