37ᵉ Journée de lutte contre la drogue au Bénin : les manifestations officielles à Kétou

La célébration officielle de la 37ᵉ édition de la Journée internationale de lutte contre la drogue au Bénin s’est tenue mercredi 26 juin 2024, à la place du Centenaire de la commune de Kétou, sous la houlette du directeur de cabinet et représentant du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Abasse Olossoumare.

« Les faits sont là : investissez dans la prévention », c’est le thème retenu au plan international pour l’édition de l’année 2024 de la Journée internationale de lutte contre la drogue. La cérémonie officielle qui s’est déroulée à Kétou a été l’occasion pour les partenaires techniques et financiers et les acteurs politico-administratifs impliqués dans la lutte contre les stupéfiants au Bénin, de réitérer leurs engagements à poursuivre la lutte contre la détention, l’usage et le trafic de la drogue sur l’étendue du territoire national.

Lucie Ablawa Sessinou, maire de Kétou, a déclaré que cette célébration offre une opportunité précieuse de réfléchir sur l’approche adoptée par l’État face à la question complexe des drogues et des substances psychotropes au Bénin. Car, le problème de la drogue est l’un des plus complexes qui affecte tous les secteurs de la société avec des conséquences néfastes sur le bien-être des familles et des collectivités.

Didier Atchou, Contrôleur général de police et actuel Secrétaire permanent de la commission interministérielle de lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes (SP-Cilas) a levé un coin de voile sur les efforts menés par cette structure pour une lutte efficace contre les drogues. Il a indiqué que le fléau de la drogue a toujours la peau dure dans le pays, en dépit de toutes les initiatives pour y mettre fin. Alors, il estime qu’il importe de marquer une pause pour faire une évaluation afin de tirer les bonnes leçons qui aideront à la poursuite de la lutte.

Abasse Olossoumare a fait savoir que cette célébration officielle vise à informer le grand public sur le phénomène de la drogue. C’est aussi, l’occasion pour les pouvoirs publics, les partenaires internationaux et la Société civile d’organiser des activités de conscientisation et de sensibilisation pour impacter positivement les populations et les couches en proie à la production, à la consommation et au trafic illicite des drogues. Il a rappelé à toutes fins utiles que les pouvoirs publics au Bénin ont toujours agi dans le sens de prévenir et de réprimer systématiquement l’usage des drogues pour préserver le bien-être social.

À travers le thème de cette année, la communauté internationale a voulu sonner l’alerte en vue d’un changement de paradigme de la lutte contre le fléau de la drogue. C’est pourquoi les structures compétentes du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique adapteront les moyens de lutte aux impératifs de prévention souhaités par la communauté internationale. Cette cérémonie officielle de lancement à Kétou a marqué le début des activités prévues à divers endroits du pays pour sensibiliser et mobiliser toutes les parties prenantes en vue d’accentuer la prévention du fléau de la drogue au Bénin.