Journée Olympique du Bénin : L’importance du Sport démontrée à Kpomassè

L’édition 2024 de la Journée Olympique du Bénin a connu son épilogue ce dimanche 23 juin à Tokpa-Domè dans la commune de Kpomassè. Pendant deux jours, cette localité du département de l’Atlantique a été la capitale olympique du Bénin. Ces événements sportifs ont permis un réel brassage entre toutes les couches sociales de Kpomassè et environ. Ce fut également une occasion de faire découvrir au public tous les talents culturels dont regorge le Bénin.

L’édition de Kpomassè de la Journée Olympique du Bénin a une fois encore respecté les valeurs cardinales qui fondent le mouvement olympique. Il s’agit notamment de Bouger, Apprendre, Découvrir et Ensemble pour mieux vivre. La journée du samedi qui marque le début des activités aura particulièrement été caractérisée par les différents jeux notamment le Football, les danses traditionnelles, la Belotte, le Ludo, le Adji, les Jeux de carte.

Au cours de cette même journée, les participants ont eu droit à plusieurs communications. Ils ont par exemple été entretenus sur le choix du 23 Juin pour le début de la Journée Olympique et l’importance du Sport pour la santé humaine. « Il est important de faire le sport pour entretenir son organisme, le sport est la meilleure pharmacie », a conseillé le Secrétaire général du Comité National Olympique et Sportif Béninois Fernando Hessou dans sa présentation.

Julien Minavoa, président du Comité National Olympique et Sportif Béninois, s’est quant à lui attardé sur le rôle de l’institution qu’il dirige. Selon lui, le 23 juin « marque la création du Comité international olympique et le rétablissement des Jeux olympiques modernes par le baron Pierre de Coubertin. Partout dans le monde, cette journée est célébrée pour promouvoir les valeurs de l’olympisme et encourager la pratique sportive ». Il n’a pas manqué de revenir sur les quatre piliers qui fondent le mouvement olympique.

Les derniers actes de l’édition de 2024 de la journée Olympique a eu lieu ce dimanche. Il s’agit d’une grande marche qui a réuni une grande partie de la population. Cette activité sportive a connu une participation effective des responsables du Comité National Olympique et Sportif Béninois et des autorités locales de la commune de Kpomassè. La grande marche a été sanctionnée par la remise d’attestation aux participants. Notons qu’en plus de la marche, plusieurs autres activités ont meublé la journée du dimanche. Il s’agit de jeu de la pirogue, les danses traditionnelles, les démonstrations de Zangbéto et les acrobates.