La Russie prend une mesure contre l’euro et le dollar

Les dirigeants du G7 sont sur le point de se réunir en Italie, dans le but d’échanger sur les possibilités existantes, pour renforcer le soutien à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. En guide d’anticipation des annonces qui pourraient être faites, Moscou a annoncé une mesure exemplaire.

En effet, la Russie a confirmé qu’il ne sera plus possible, à partir de ce 13 juin, d’échanger des devises étrangères, dollars et euros, à la bourse de Moscou. Une manière pour la Russie de confirmer sa totale rupture avec l’Occident, alors même que Washington annonçait, quelques heures auparavant, de premières nouvelles sanctions à l’encontre du régime russe.

La Bourse de Moscou annonce une série de sanctions

En effet, les États-Unis ont introduit de nouvelles mesures visant à limiter les flux d’argent (entrant et sortant) en Russie. Sont concernés par ces sanctions, la Bourse de Moscou, mais aussi le Centre national de compensation ainsi que le Dépôt national de règlement. Trois organes économiques d’une importance totale pour le Kremlin, qui se retrouvent donc ciblés par le gouvernement américain.

L’annonce russe de stopper les échanges en dollars et en euro (sauf sur le marché gré à gré) est une nouvelle étape de franchie, en faveur de la dédollarisation. C’est un coup dur pour les États-Unis, mais aussi pour les entreprises importatrice et exportatrice, qui utilisent beaucoup cette monnaie d’échange. Toutefois, tant que cette mesure se contient à Moscou, l’impact général ne devrait être que relatif.

Un G7 très attendu

Concernant la réunion du G7, les annonces qui seront faites sont naturellement très attendues par le gouvernement Poutine. Une première sortie du président Macron tend d’ailleurs à confirmer que de nouveaux accords pourraient être annoncés, notamment concernant un package de plusieurs milliards de dollars d’actifs russes gelés à fournir à l’Ukraine pour financer son effort de guerre.