Elon Musk accusé de harcèlement sexuel par des employées

Elon Musk (Justin Sullivan/Getty Images)

Nouvelle polémique autour d’Elon Musk. Alors que ce dernier est souvent pointé du doigt pour ses nombreuses prédictions qui ne se sont jamais réalisées, pour certaines informations qu’il ne diffuse pas (notamment en ce qui concerne Neuralink) ou encore sa position très critique vis-à-vis d’Apple, le milliardaire fait encore parler.

Alors que son package de rémunération vient d’être voté par les investisseurs de Tesla, Elon Musk est accusé de harcèlement sexuel. En effet, selon certaines informations qui ont été dévoilées par le Wall Street Journal, le mardi 11 juin, le fondateur de SpaceX se serait montré particulièrement insistant auprès de quelques-unes des employées de sa société spécialisée dans l’aérospatiale.

Elon Musk accusé de harcèlement sexuel

Déjà père de 11 enfants, ce dernier aurait proposé à plusieurs de ses collaboratrices de faire des enfants avec lui. Une demande vraiment surprenante, même si Elon Musk est un coutumier du fait. En effet, il a déjà expliqué à plusieurs reprises que, selon lui, les personnes disposant d’un QI supérieur à la moyenne devraient procréer le plus possible pour lutter contre la baisse rapide de la natalité.

Une demande refusée par la collaboratrice en question qui, selon ses dires, aurait ensuite vu sa situation au sein du groupe, considérablement se détériorer. De vives tensions seraient même apparues entre Musk et la jeune femme, au point que celle-ci ait été invitée à quitter le groupe, avec un million de dollars. Un acte qui ne serait d’ailleurs pas vraiment isolé, si l’on en croit les auteurs du papier.

SpaceX réfute ces révélations

Selon eux, plusieurs jeunes femmes auraient été approchées de la sorte. L’une d’entre elles aurait entamé une relation avec le milliardaire en 2010, alors qu’elle était encore stagiaire chez SpaceX. Il l’aurait ensuite recruté et l’aurait poussé à plus, avant qu’elle ne quitte finalement le groupe. Une autre femme assure avoir, elle aussi, eu une relation d’un mois avec Elon Musk avant qu’elle ne soit renvoyée, tout en devant signer un accord de confidentialité sur son passage (et donc sur les demandes qui lui ont été faites par le chef d’entreprise). Des accusations que le groupe a vivement réfutées.