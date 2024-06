Le Niger décerne une médaille aux personnes condamnées par la Criet au Bénin

Ibra Hadiza, DGA WAPCo Niger. Photo : DR

Le gouvernement nigérien a porté en triomphe ses ressortissants condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour s’être introduit frauduleusement sur le site du Pipeline de Sèmè-Kpodji. Selon le conseil des ministres de ce lundi 24 juin 2024, « le Chef de l’État a décidé de décerner à ces dignes fils de la Nation, la Médaille de la souveraineté Sarauniya Mangou».

Il s’agit d’une distinction honorifique qui vise à reconnaitre à un Nigérien un acte de bravoure. «La médaille de la souveraineté Sarauniya Mangou a été instituée suivant ordonnance n° 2024-19 du 23 mai 2024 et organisée par décret n° 2024-378 du 23 mai 2024 pour récompenser les personnes physiques et morales de nationalité nigérienne qui se sont particulièrement distinguées par des actes de patriotisme, d’engagement et/ou de sacrifice pour la cause de la souveraineté nationale», a expliqué le Conseil des ministres du gouvernement nigérien. Au Bénin, trois des cinq Nigériens avaient été condamnés à 18 mois de prison, assortis de sursis à l’issue de ce procès qui s’est déroulé le lundi 17 juin dernier. Des instructions ont également été données à l’effet de retourner aux personnes concernées leurs effets personnels. Avant leur condamnation par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), le Bénin et le Niger avaient engagé un bras de fer autour du projet de Pipeline. Déjà à leur descente d’avion, les personnes mises en cause au Bénin dans cette affaire ont été triomphalement accueillies au Niger. Le président Tiani avait par la suite reçu les prévenus.