Législatives en France: avec le RN en tête, Macron et Mélenchon s’expriment

Le premier tour des élections législatives en France, qui s’est déroulé le 30 juin, a réservé quelques surprises. Le Rassemblement national (RN), emmené par Jordan Bardella, s’est imposé en tête avec environ 34% des votes, une position qui lui confère une avance notable pour le second tour. Selon les estimations, le RN pourrait obtenir entre 230 et 280 sièges, flirtant ainsi avec la majorité absolue fixée à 289 députés. Le Nouveau Front populaire, mené par Jean-Luc Mélenchon, suit avec entre 125 et 165 élus projetés, tandis que la coalition présidentielle Ensemble, semble reléguée en troisième position avec seulement 20,3% des voix, se dirigeant vers une possible cohabitation difficile avec entre 53 et 71 sièges.

Face à ces résultats, le président Emmanuel Macron a rapidement réagi, soulignant l’importance de la participation électorale et appelant à un « large rassemblement clairement démocrate et républicain » pour le second tour. Sa démarche vise à contrer la montée du RN, dans un contexte où son propre bloc, qualifié de « pratiquement effacé » par Marine Le Pen, semble en perte de vitesse.

Marine Le Pen, pour sa part, a revendiqué une victoire personnelle dès le premier tour dans sa circonscription du Pas-de-Calais et a appelé ses électeurs à lui donner une majorité absolue pour permettre la nomination de Bardella au poste de Premier ministre. Cette déclaration marque une tentative claire de capitaliser sur l’élan du premier tour en vue de renforcer sa position lors du scrutin décisif.

Du côté des autres partis, les réactions ont également été vives. François Bayrou, par exemple, a décrit ces résultats comme un « vote sanction » reflétant le mécontentement populaire, une vision partagée par Jean-Luc Mélenchon qui voit dans ce vote une « lourde et indiscutable défaite » pour le président Macron. Mélenchon a également insisté sur l’urgence de donner une majorité absolue au Nouveau Front populaire pour « construire une nouvelle France« .

Cette élection, qui a vu une mobilisation significative des électeurs, s’annonce comme un tournant potentiel pour la politique française, promettant un paysage législatif profondément remodelé. Le second tour, prévu pour le 7 juillet, sera donc crucial pour déterminer la capacité des différents blocs à s’entendre ou à cohabiter dans un environnement politique de plus en plus fragmenté.