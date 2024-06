Législatives en France: les manœuvres de Macron avant les résultats

Emmanuel Macron (Ed Alcock / MYOP)

L’arène politique française est en effervescence depuis l’annonce inattendue par le président Emmanuel Macron de la dissolution de l’Assemblée nationale. Cet événement est survenu après que le Rassemblement national (RN) a réalisé un score historique de 31,5 % aux élections européennes, un exploit sans précédent depuis l’époque de Simone Veil il y a quarante ans. Cette décision de Macron intervient comme une réponse directe à la montée en puissance de l’extrême droite, dans un contexte où son propre parti s’est effondré à seulement 14,5 %, rivalisant à peine avec la liste socialiste.

Face à ce paysage politique en mutation, le président Macron a pris des mesures proactive pour remodeler les structures gouvernementales, dans l’anticipation d’une possible ascension au pouvoir de Jordan Bardella, le chef du parti d’opposition de droite, Union nationale, potentiellement en tant que premier ministre. Selon des sources proches de l’administration présidentielle, relayées par le Journal du Dimanche, des plans sont en cours pour présenter des propositions de remaniement lors de la prochaine réunion du conseil des ministres.

Publicité

Bien que l’Élysée ait nié toute connexion entre ces nominations imminentes et le remaniement gouvernemental, les informations disponibles suggèrent une stratégie délibérée pour limiter l’influence de Bardella et de ses affiliés. Parmi les mesures évoquées, on trouve des nominations stratégiques au sein de conseils régionaux et d’organismes clés comme la Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières.

D’autres nominations incluent des figures telles que le général Xavier Ducet, proposé pour diriger la gendarmerie nationale, et Alexander Burger, pressenti pour prendre la tête de la police nationale. Ces choix sont significatifs, surtout quand ils impliquent des acteurs peu familiers avec les rouages de la police, ce qui pourrait compliquer la collaboration avec le futur premier ministre et ses équipes.

Ces manœuvres politiques, précédant les résultats des législatives, témoignent d’un effort clair pour sécuriser une structure de pouvoir qui pourrait contrer l’élan de l’opposition. Elles reflètent une période de recalibrage intense où la dynamique du pouvoir est ouvertement en jeu, illustrant les efforts de Macron pour maintenir une influence stabilisatrice dans un environnement politique français de plus en plus polarisé.