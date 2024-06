Les français toujours inquiets pour leur pouvoir d’achat

Photo de Eduardo Soares sur Unsplash

Selon une récente enquête, 73 % des français sont toujours inquiets pour leur pouvoir d’achat. Le thème s’est d’ailleurs invité dans les débats des élections législatives anticipées et les candidats ne manquent pas de faire des promesses à ce sujet, avec un cortège de mesures pour baisser le coût de l’énergie, baisser la TVA sur l’électricité ou encore augmenter le salaire minimum. Zoom sur l’état réel du pouvoir d’achat en France.

Le pouvoir d’achat au coeur des programmes des législatives 2024

Que ce soit à droite ou à gauche de l’échiquier politique, les principaux candidats des élections législatives anticipées profitent des vingt jours qu’il leur reste pour faire des propositions autour du pouvoir d’achat. La grande priorité des candidats, au-delà de la baisse des charges et notamment du coût de l’électricité, est l’augmentation des salaires et la baisse des cotisations sociales.

Le Premier ministre Gabriel Attal a par exemple promis l’élargissement de la prime de pouvoir d’achat et le relèvement du plafond de 3000 à 10 000 euros par an. La gauche mise quant à elle sur l’augmentation du Smic à 1600 euros nets tandis que l’extrême droite promet une hausse des salaires de 10% via des exonérations de charges.

Une préoccupation majeure et constante pour les français

En effet, plus d’un français sur trois déclarent être plus attentif aux prix et s’intéresser davantage aux promotions (en consultant par exemple les catalogues des grandes enseignes avant de se rendre en magasin).

Le dernier baromètre publié par Bonial révèle en effet que 73 % des Français sont inquiets, mécontents, impuissants et même frustrés par leur pouvoir d’achat. Même si ce chiffre montre que la grande majorité des français sont préoccupés par le sujet, cette proportion est en baisse de 4 points par rapport au mois de mars dernier.

En plus de ce pouvoir d’achat jugé limité, environ sept Français sur dix estiment que le prix du logement, les charges ou encore le prix des transports et des loisirs n’ont cessé d’augmenter ces dernières années. Une hausse qui a profondément modifié leur comportement d’achat et qui les pousse à arbitrer leurs dépenses.

Le pouvoir d’achat des français mieux protégé que dans les autres pays de l’UE

Et pourtant, malgré ce tableau noir du pouvoir d’achat en France, il n’en reste pas moins que les français ont bénéficié d’une meilleure protection de leur pouvoir d’achat ces dernières années que les autres européens. Par exemple, ils ont été plus prémunis que leurs voisins en ce qui concerne les pertes de salaire. en exemple

Parmi les mesures prises en ce sens, on peut citer la revalorisation de 5,3 % des pensions de retraite au 1er janvier 2024, l’indexation des prestations sociales sur l’inflation, etc. Néanmoins, si le pouvoir d’achat des Français a été préservé grâce à la dette, ces mesures n’ont pas vraiment préparé le terrain pour une croissance future.

Comment les consommateurs peuvent-ils préserver leur pouvoir d’achat ?

Outre les mesures mises en place par le gouvernement, les français peuvent également appliquer certains conseils pratiques pour préserver leur pouvoir d’achat. Conscientes qu’il s’agit d’un sujet sensible pour les consommateurs, les grandes enseignes sont ainsi de plus en plus nombreuses à mettre en avant les réductions disponibles en magasin afin d’attirer et fidéliser leurs clients.

Les programmes de fidélité sont aussi un moyen simple pour les français de faire de bonnes affaires, en particulier sur des postes de dépenses essentielles comme l’alimentation. Dans d’autres domaines, comme l’habillement, mais aussi l’électronique, la seconde main (et les appareils reconditionnés) ont également le vent en poupe. Un changement des habitudes de consommation qui coïncide également avec un engagement de plus en plus fort pour la protection de l’environnement.

D’autres méthodes d’achat, comme le cashback, ont également émergé en France et dans le reste du monde. Cette pratique qui consiste à se voire rembourser une partie de ses achats en ligne en s’inscrivant simplement à un programme digital permet de faire des économies tout en continuant de se faire plaisir.

La question du pouvoir d’achat reste donc un sujet particulièrement sensible pour les français dans un contexte où la hausse du prix de l’énergie continue de peser lourdement sur les ménages. Si les candidats aux prochaines élections législatives anticipées s’emparent de cette thématique pour séduire les électeurs, les français prennent eux aussi le taureau par les cornes en mettant en place des stratégies de consommation leur permettant de réaliser des économies sur leurs courses alimentaires et leurs loisirs.