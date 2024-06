Les USA ont « détruit » sept radars des rebelles Houthis en mer Rouge

Houthis (Photo PHOTO : REUTERS / KHALED ABDULLAH)

Les eaux tumultueuses de la mer Rouge sont devenues le théâtre d’affrontements croissants entre les Houthis, un groupe rebelle yéménite soutenu par l’Iran, et une coalition internationale dirigée par les États-Unis et le Royaume-Uni. Vendredi dernier, l’armée américaine a annoncé avoir lancé des frappes visant à neutraliser sept radars utilisés par les Houthis pour cibler des navires commerciaux, exacerbant ainsi une situation déjà tendue.

Ces attaques interviennent après une série d’incidents maritimes où des navires ont été visés par des drones et des missiles houthis. L’un des cas les plus récents est celui du MV Tutor, endommagé lors d’une attaque signalée par l’UKMTO, l’agence de sécurité maritime britannique. L’équipage a été secouru par des militaires, illustrant la gravité des menaces pesant sur la navigation dans cette voie maritime cruciale pour le commerce mondial.

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a déclaré dans un communiqué que les frappes avaient détruit des radars utilisés par les Houthis pour mettre en péril la navigation commerciale et menacer la sécurité des navires transitant par cette zone stratégique. En plus des radars, deux embarcations sans pilote et un drone des rebelles ont également été pris pour cible au cours de cette opération.

Les Houthis, qui font partie de « l’Axe de la résistance » aux côtés d’autres groupes soutenus par l’Iran, ont revendiqué ces attaques comme une réponse aux actions perçues comme hostiles à leur égard, notamment l’intervention militaire américano-britannique au Yémen. Cette escalade survient dans un contexte où les tensions régionales et les rivalités géopolitiques exacerbent les conflits déjà complexes au Moyen-Orient.

Depuis novembre, les Houthis ont intensifié leurs attaques contre les navires commerciaux dans la mer Rouge et le golfe d’Aden, perturbant sérieusement les routes maritimes vitales pour le transport de marchandises. En réponse, les États-Unis ont formé une coalition internationale pour sécuriser la navigation dans cette région cruciale et ont intensifié leurs opérations militaires contre les Houthis au Yémen, en collaboration étroite avec leurs alliés.