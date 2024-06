Maghreb : 8 milliards d’investissement annoncés par une société asiatique

Le président Tebboune (Photo de GETTY IMAGES / RYAD KRAMDI)

En Algérie, un investissement record pourrait avoir bientôt lieu. En effet, un groupe malaisien spécialisé dans les domaines tertiaires, comme la sidérurgie, l’aluminium ou encore la métallurgie, pourrait bien investir 8 milliards de dollars dans les années à venir. Une annonce qui a de quoi ravir le gouvernement.

En effet, Omar Rekkache, directeur de l’AAPI (Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement) a confirmé que l’Algérie était en discussion avec Lion, géant malaisien, pour un projet de l’ordre de 8 milliards de dollars. Ce financement serait divisé en quatre phases bien distinctes les unes des autres. Le premier investissement serait toutefois assez conséquent, à 3.4 milliards de dollars au total.

Un géant malaisien, prêt à investir 8 milliards

Quelques points restent en suspens. En effet, le projet d’investissement reste conditionné à plusieurs accords entre les partis concernés, notamment au sujet de la superficie foncière accordée par le gouvernement algérien au groupe malaisien. Nul doute toutefois que, vu les enjeux (création d’emploi, de richesse, transfert de compétences…), un accord pourrait être assez rapidement trouvé avec les autorités.

Selon les premières indiscrétions, Lion pourrait bénéficier de plusieurs terrains à travers le pays (Omar Rekkache a évoqué le nombre de 439, au total), pour une superficie totale d’environ 300 hectares. Des terrains non-aménagés. De quoi envisager le développement de nouvelles usines, sans se soucier de quelconques questions en lien avec l’espace à disposition.

De nombreux sujets, toujours en discussion

Le sujet de l’aménagement de ces espaces se pose lui aussi. Qui va être en mesure de les rendre praticables ? Qui va réaliser les premiers travaux ? Pour le moment, pas d’indications non plus à ce niveaux-là, mais le gouvernement algérien aurait d’ores et déjà signifié aux équipes du géant Lion, que cet aménagement soit pris en charge, avant que des agences dédiées en soient chargées.