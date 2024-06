Maghreb: augmentation de la production de ce minerai début 2024

Photo : REUTERS/Youssef Boudlal

La production de phosphate en Tunisie a connu une augmentation notable au cours du premier trimestre 2024. La Société de Phosphate de Gafsa (CPG) a annoncé une croissance de 8,4% par rapport à la même période de l’année précédente, atteignant ainsi 789 812 tonnes contre 728 333 tonnes.

Cette reprise est particulièrement significative dans un contexte où l’année 2023 a été marquée par une baisse sévère de la production. En effet, la production annuelle de phosphate avait chuté de 48%, s’établissant à 2,9 millions de tonnes, bien en dessous des 5,6 millions de tonnes initialement prévues. Cette baisse représentait également un recul de 9,4% par rapport à 2022, où la production avait atteint 3,2 millions de tonnes.

Publicité

Les difficultés structurelles persistantes, notamment dans le transport ferroviaire, ont fortement affecté le secteur des phosphates en Tunisie. Ces problèmes logistiques ont non seulement limité la capacité de production mais ont aussi freiné les exportations, impactant négativement la contribution du secteur au PIB et aux exportations nationales.

Les données de l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives (ITCEQ) corroborent cette tendance, indiquant une diminution des exportations du secteur des mines, phosphates et dérivés. Les exportations ont baissé de 21,9% à la fin du mois de mars 2024, de 26,3% au cours des quatre premiers mois de 2024 et de 31,1% à la fin du mois de mai 2024.