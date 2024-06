Maghreb: ce génie a obtenu une moyenne de 20,15 au Bac 2024

Ramez Messak. Photo : DR

Le cru du baccalauréat 2024 restera gravé dans les annales de l’éducation tunisienne grâce à une performance exceptionnelle. Ramez Messak, étudiant émérite du lycée pilote de Sousse, a ébloui le pays en obtenant la moyenne phénoménale de 20,15 dans la filière mathématique. Ce résultat remarquable marque non seulement un record national, mais témoigne également du dévouement et de l’excellence académique de cet élève hors pair.

Dans le détail, ses notes sont impressionnantes : 19,5 en Mathématiques, 19,75 en Physique, 19,25 en Sciences, 19,75 en Anglais, 19,5 en Français, 17,12 en Arabe, 20 en Philosophie, 19,56 en Informatique et un parfait 20 en Allemand, matière qu’il a choisie en option. Ces résultats démontrent une maîtrise exceptionnelle dans des domaines variés, soulignant une préparation minutieuse et un engagement soutenu tout au long de l’année scolaire.

Ramez Messak, lors de son intervention dans l’émission ‘‘Sbah El-Khir weekend’’ sur Mosaïque, a exprimé sa surprise et sa joie d’avoir atteint une telle performance. Originaire de Msaken, il a humblement partagé que ses notes lors des évaluations précédentes oscillaient entre 17 et 18, ne laissant pas présager un tel exploit au bac. Sa détermination et son travail assidu, combinés à l’encadrement exemplaire reçu au lycée pilote de Sousse, ont été déterminants dans cette réussite exceptionnelle.

L’ambition de Ramez ne s’arrête pas là : il nourrit le rêve de devenir ingénieur en informatique, une aspiration qui reflète son intérêt pour les sciences et la technologie. Son parcours exemplaire et sa vision pour l’avenir inspirent non seulement ses pairs, mais toute une génération d’étudiants tunisiens à viser l’excellence académique et à poursuivre leurs rêves avec détermination.