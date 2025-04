Maghreb : un investissement de 1.4 milliard $ pour moderniser des aéroports

Le Maroc s’apprête à franchir un cap décisif dans le développement de ses infrastructures aéroportuaires. L’Office national des aéroports (ONDA) a annoncé un programme d’investissement de 1,4 milliard de dollars pour l’année 2025, avec pour objectif de moderniser les principaux aéroports du pays. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Aéroports 2030 », visant à anticiper la croissance du trafic aérien et à répondre aux exigences des grandes compétitions internationales à venir, notamment la Coupe du Monde 2030.

Cette initiative ambitionne de renforcer la capacité d’accueil et d’améliorer les services offerts aux passagers dans plusieurs plateformes stratégiques, dont celles de Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger. Ces villes, qui figureront parmi les hôtes du Mondial 2030, bénéficieront d’importants travaux d’extension et de modernisation afin de garantir une expérience optimale aux voyageurs et aux délégations attendues.

Publicité

L’investissement annoncé témoigne de la volonté du Maroc de consolider sa position en tant que hub aérien régional et de se préparer à une forte augmentation du trafic, notamment en raison du développement du tourisme et des échanges économiques. La modernisation des infrastructures aéroportuaires marocaines vise également à renforcer les connexions internationales et à répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité, d’efficacité et de confort.

Ce vaste programme reflète une approche proactive des autorités marocaines, qui misent sur des infrastructures modernes et performantes pour accompagner le dynamisme du secteur aérien et le développement économique du pays. À travers cet engagement financier, le Maroc affirme sa volonté de s’imposer comme un acteur incontournable du transport aérien en Afrique et dans le monde.