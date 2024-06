Maghreb: ce secteur fait face à de grosses difficultés

Photo unsplash

La copropriété au Maroc traverse actuellement une série de défis majeurs, parmi lesquels se distingue particulièrement le problème récurrent du non-paiement des cotisations syndicales. Cette pratique, essentielle pour assurer le fonctionnement et l’entretien des biens immobiliers partagés, est souvent négligée par de nombreux copropriétaires, compromettant ainsi la stabilité financière du secteur immobilier dans le pays.

Introduit relativement récemment par la loi 18-00 en 2002, avec une révision en 2016, le concept de copropriété au Maroc rencontre plusieurs obstacles. Outre une législation encore lacunaire quant au rôle des syndics et à l’application effective des règlements, le non-paiement des cotisations reste le principal point de friction. Cette situation, déplorée par Dalila Ennaciri, directrice générale de GESTIS et présidente de l’AMCOP, compromet sérieusement la capacité des copropriétés à assurer un entretien adéquat des parties communes, affectant ainsi directement la qualité de vie des résidents et la valeur des biens immobiliers.

Les implications de cette négligence financière sont multiples : elles se traduisent par un déficit budgétaire chronique qui entrave la réalisation des travaux de réparation nécessaires, l’entretien régulier des espaces communs, ainsi que la sécurité et les services administratifs indispensables. Cette situation non seulement menace la durabilité des infrastructures mais également ternit l’image de la copropriété comme modèle efficace de gestion immobilière au Maroc.

Face à ces défis, Dalila Ennaciri propose plusieurs mesures concrètes. Elle recommande notamment une communication régulière sur la situation financière aux copropriétaires, l’envoi systématique de rappels et de mises en demeure aux retardataires, ainsi que l’initiation de procédures judiciaires pour recouvrer les cotisations impayées. De plus, elle préconise un renforcement du cadre législatif pour inclure des sanctions telles que l’exclusion des assemblées générales pour les copropriétaires en défaut de paiement, afin d’assurer le respect des obligations financières.