Maghreb: cet état fait un bond encourageant dans un classement

Photo : iStock

Le secteur du tourisme marocain affiche une performance remarquable en 2023, marquée par une avancée significative dans le classement mondial des recettes touristiques. Selon les dernières données de l’agence internationale ONU Tourisme (anciennement Organisation mondiale du Tourisme), le Maroc a grimpé de la 41ᵉ à la 31ᵉ place, une progression notable qui reflète la résilience et la dynamique de ce secteur crucial pour l’économie nationale.

Les recettes touristiques mondiales ont globalement atteint 1 700 milliards de dollars en 2023, représentant environ 96 % des niveaux observés avant la pandémie. Cette reprise quasi complète du tourisme international inclut également le transport aérien, signe d’un retour à la normale après les perturbations causées par la crise sanitaire mondiale. Le Produit Intérieur Brut (PIB) direct du tourisme mondial s’est élevé à 3 300 milliards de dollars, ce qui correspond à 3 % du PIB global, renouant ainsi avec les niveaux pré-pandémiques.

Publicité

Sur le plan mondial, les États-Unis dominent le classement des recettes touristiques avec 176 milliards de dollars, suivis par l’Espagne à 92 milliards de dollars. La France et l’Italie occupent respectivement les quatrième et cinquième places, avec 69 et 56 milliards de dollars. D’autres pays ont également connu des améliorations notables dans ce classement, tels que le Royaume-Uni, passé de la 5ᵉ à la 3ᵉ place avec 74 milliards de dollars, et les Émirats arabes unis, de la 13ᵉ à la 6ᵉ place.

Le Maroc n’est pas le seul pays à enregistrer des progrès significatifs. La Turquie et le Canada ont également amélioré leurs positions, respectivement de la 12ᵉ à la 7ᵉ place et de la 15ᵉ à la 9ᵉ place. L’Arabie saoudite, le Mexique, la Croatie et la République dominicaine ont également vu leurs rangs s’améliorer de manière notable.

En termes d’arrivées de touristes internationaux, les chiffres pour 2023 montrent une reprise à 89 % des niveaux de 2019, et les projections pour 2024 sont encore plus prometteuses. ONU Tourisme prévoit une augmentation de 2 % des arrivées internationales par rapport à 2019, soutenue par une demande soutenue, une meilleure connectivité aérienne et la reprise continue des marchés asiatiques, notamment la Chine.