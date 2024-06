Maghreb : cette compagnie aérienne se positionne sur une ligne à fort potentiel

Photo unsplash

Royal Air Maroc (RAM) continue de s’affirmer comme un acteur clé du transport aérien en Afrique. Le dimanche 23 juin, la compagnie a franchi une nouvelle étape en lançant officiellement une ligne directe entre Casablanca et Abuja. Cette desserte, qui constitue la deuxième liaison directe de RAM avec le Nigeria, proposera trois vols hebdomadaires, chaque mardi, vendredi et dimanche. Ce développement marque un jalon important dans la stratégie d’expansion de la compagnie et dans ses ambitions de renforcer sa présence en Afrique de l’Ouest.

Le Nigeria représente un marché stratégique pour Royal Air Maroc en raison de sa population nombreuse, qui dépasse les 200 millions d’habitants, et de l’émergence d’une classe moyenne dynamique. Cette population croissante offre un potentiel significatif pour l’aviation civile, le tourisme et les affaires. En se connectant directement à Abuja, RAM vise à capter une part importante de ce marché en pleine expansion. La nouvelle ligne permet également de renforcer les liens économiques et culturels entre le Maroc et le Nigeria, deux puissances régionales sur le continent africain.

Royal Air Maroc n’entend pas s’arrêter là. La compagnie est engagée dans un plan ambitieux d’expansion de ses capacités opérationnelles, avec pour objectif de quadrupler sa flotte d’ici 2037. Actuellement, la compagnie a lancé un appel d’offres pour l’acquisition de 200 avions, impliquant les principaux constructeurs aéronautiques mondiaux tels que Boeing, Airbus, Embraer et ATR. Cet investissement massif vise à moderniser et à diversifier la flotte de RAM. Il permettra en sus d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de proposer des liaisons plus nombreuses et de meilleure qualité.

La nouvelle ligne directe entre Casablanca et Abuja s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer le réseau de RAM à travers le continent africain et au-delà. En diversifiant ses destinations et en augmentant la fréquence de ses vols, la compagnie vise à offrir à ses passagers une connectivité améliorée et des options de voyage plus flexibles. Cette approche s’inscrit également dans la volonté de RAM de jouer un rôle majeur dans le développement économique de la région en facilitant les échanges commerciaux et touristiques.

Le développement de nouvelles liaisons aériennes par Royal Air Maroc a des répercussions significatives sur l’économie locale. En améliorant l’accessibilité du Maroc et du Nigeria, la compagnie contribue à attirer des investisseurs, à stimuler le commerce et à encourager le tourisme. Le lancement de la ligne Casablanca-Abuja devrait également créer des emplois, tant directement au sein de la compagnie qu’indirectement dans les secteurs connexes tels que le tourisme, l’hôtellerie et les services aéroportuaires.

Royal Air Maroc joue un rôle stratégique dans la politique nationale de développement du transport aérien et du tourisme du Maroc. En tant que levier de cette politique, la compagnie contribue à la promotion de l’image du royaume chérifien à l’international et au renforcement de sa position en tant que hub régional de transport aérien. Actuellement, RAM est la deuxième compagnie aérienne la plus importante d’Afrique, derrière Ethiopian Airlines, et continue de consolider sa position sur le marché africain et mondial.

Avec la mise en œuvre de son plan de croissance et le lancement de nouvelles liaisons stratégiques, Royal Air Maroc se positionne pour devenir un leader incontesté du transport aérien en Afrique. La compagnie entend non seulement répondre aux besoins croissants de ses passagers, mais aussi jouer un rôle crucial dans le développement économique et social du continent. En renforçant sa flotte, en diversifiant ses destinations et en améliorant la qualité de ses services, RAM est bien placée pour saisir les opportunités offertes par le marché africain et pour contribuer à l’intégration économique régionale.