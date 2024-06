Maghreb: de nombreux chantiers en cours pour la Coupe du monde

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Le Maroc, en collaboration avec l’Espagne et le Portugal, s’affaire à préparer l’un des événements sportifs les plus suivis au monde : la Coupe du monde de football de 2030. L’organisation de cet événement d’envergure internationale représente une opportunité majeure pour le développement économique et le rayonnement international des pays hôtes. Le renforcement des infrastructures, la construction de nouvelles installations sportives et hôtelières, ainsi que l’amélioration des réseaux de transport sont au cœur des préparatifs.

Actuellement, le Maroc vit un véritable boom dans le secteur de la construction. Les travaux ne se limitent pas uniquement aux infrastructures sportives mais englobent également les secteurs du transport et de l’hôtellerie. Les stades sont au centre des attentions, avec des projets de construction et de rénovation ambitieux destinés à accueillir les équipes et les spectateurs du monde entier. Parallèlement, les infrastructures de transport, essentielles pour faciliter la mobilité des visiteurs, sont renforcées et modernisées.

Cette dynamique industrielle bénéficie grandement aux entreprises locales. Les constructeurs, ingénieurs et fournisseurs marocains se voient offrir des opportunités sans précédent, contribuant ainsi à une croissance économique soutenue. Selon l’Association professionnelle des cimentiers du Maroc, les ventes de ciment ont connu une hausse significative, reflétant l’intensité des travaux en cours. À la fin mai 2024, une augmentation de 7,31 % a été enregistrée comparativement à l’année précédente, symbolisant un marché en pleine expansion.

Le secteur hôtelier n’est pas en reste, avec de nombreux projets de construction d’établissements modernes destinés à accueillir les touristes et supporters internationaux. Ces initiatives ne se limitent pas à répondre aux exigences d’une telle compétition; elles visent également à positionner le Maroc comme une destination de choix sur la scène touristique internationale bien après l’événement.

En somme, l’organisation de la Coupe du monde 2030 est une entreprise colossale qui répercute ses bénéfices bien au-delà des frontières du terrain de football. Elle est perçue comme un catalyseur pour l’économie marocaine, propulsant des secteurs clés tels que la construction, le tourisme et le transport. Les retombées attendues de ces développements sont considérables, promettant non seulement un événement réussi mais aussi un héritage durable pour le Maroc et ses partenaires organisateurs. Ces efforts conjoints illustrent l’importance de la collaboration internationale dans la réalisation de projets d’une telle envergure, et posent les jalons pour un avenir où sport et développement économique vont de pair.