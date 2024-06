Maghreb: investissement massif dans la modernisation des routes rurales

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma se lance dans une transformation majeure de son infrastructure routière. Un projet ambitieux de modernisation des routes rurales, représentant un investissement colossal de plus d’un milliard de dirhams, est sur le point de voir le jour grâce à un accord imminent avec le gouvernement.

L’initiative vise à revitaliser le réseau routier de la région, en construisant et en entretenant de nouvelles routes tout en gérant les contraintes des terrains et des infrastructures existantes. La région prendra en charge la majeure partie des coûts, avec une contribution de 700 millions de dirhams, tandis que le gouvernement apportera un soutien financier de 300 millions de dirhams.

Un comité spécial, placé sous la supervision du wali, sera constitué pour garantir le bon déroulement des travaux. Ce comité veillera au respect des délais et à la qualité des réalisations. L’objectif principal de ce projet est de désenclaver les zones rurales, les rendant plus accessibles et attrayantes, tout en réduisant les disparités entre les différentes parties de la région.

En améliorant les axes routiers ruraux, ce projet facilitera l’accès des habitants des campagnes aux services essentiels, tels que les soins de santé et l’éducation. De plus, il est prévu que cette modernisation stimule l’économie locale en favorisant les échanges commerciaux et en développant le secteur touristique, grâce à de meilleures connexions entre les sites d’intérêt et les centres urbains.