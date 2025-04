Maghreb : un titan de la restauration rapide poursuit son expansion

Photo: DR

Le géant américain de la restauration rapide Kentucky Fried Chicken (KFC) continue de renforcer sa présence en Algérie. Après avoir implanté deux restaurants dans la capitale, la marque s’apprête à franchir une nouvelle étape avec l’ouverture imminente de deux nouvelles enseignes, l’une à Garden City Mall d’Alger et l’autre à Oran. Cette expansion confirme la volonté du groupe de s’ancrer durablement sur le marché algérien et d’y développer son réseau.

Selon les informations rapportées par nos confrères d’Algérie360, KFC a également lancé son site web officiel en Algérie, permettant aux clients de découvrir son menu, ses offres promotionnelles et ses tarifs. Une initiative qui s’inscrit dans une stratégie de digitalisation visant à améliorer l’expérience client et à faciliter l’accès aux produits de la marque.

Présente en Algérie depuis Avril 2024, KFC a déjà conquis une clientèle fidèle avec ses points de vente de Delly Brahim et du Carrefour d’Alger. L’ouverture de nouveaux restaurants témoigne d’une demande croissante pour la chaîne américaine et d’un marché algérien de la restauration rapide en pleine expansion.

Avec cette accélération de son déploiement, KFC confirme son ambition de s’imposer comme un acteur majeur du secteur en Algérie, où la concurrence avec d’autres enseignes internationales et locales est de plus en plus forte. Cette expansion pourrait également stimuler l’emploi dans le pays, chaque nouvelle ouverture générant des opportunités de recrutement.

En renforçant son maillage territorial et en misant sur le digital, KFC entend séduire encore davantage les consommateurs algériens et marquer son empreinte dans un marché en pleine mutation.