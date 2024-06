Maghreb: les chasseurs commandés par cet état seront équipés d’un nouveau système

Photo : DR

Dans le cadre de son programme de modernisation de la défense aérienne, le Maroc a récemment commandé 25 avions de combat F-16 Block 70/72 auprès des États-Unis. Une acquisition stratégique qui inclut l’intégration du système de guerre électronique Viper Shield, développé par Lockheed Martin, le fabricant des avions eux-mêmes.

Annoncé par le département américain de la Défense, le Viper Shield est destiné à équiper non seulement les avions marocains, mais aussi ceux de Bahreïn, de la Bulgarie, de la Slovaquie et de Taïwan. Ce système sophistiqué représente un investissement substantiel de 520 millions de dollars, avec une production prévue jusqu’en juin 2028.

Publicité

Technologie de pointe pour la sécurité aérienne

Le Viper Shield, souvent désigné sous le nom de système de guerre électronique (EW), marque une avancée significative dans la sécurisation et la performance opérationnelle des F-16. Conçu avec une architecture entièrement numérique, il se distingue par sa capacité à améliorer les performances tout en réduisant le poids et l’encombrement, facilitant ainsi les futures mises à niveau.

L3Harris, le producteur des systèmes de guerre électronique existants, souligne les avantages technologiques du Viper Shield, notamment son système d’alerte radar numérique de pointe et ses contre-mesures intégrées. Cette approche modulaire et ouverte permet d’incorporer facilement des applications éprouvées sur le terrain, renforçant ainsi la capacité des F-16 à faire face aux menaces actuelles et émergentes.

Une réponse adaptative aux défis futurs

La flexibilité du Viper Shield réside dans sa capacité à s’adapter aux évolutions technologiques et aux nouveaux scénarios de menace. Cette conception proactive permet d’anticiper les besoins opérationnels à long terme, assurant ainsi une supériorité continue dans les opérations aériennes stratégiques.