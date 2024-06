Maghreb: les investissements américains ont connu un essor dans ce secteur

Photo DR

Les investissements américains au Maroc connaissent un essor remarquable, particulièrement dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique. Ces deux industries, piliers de l’économie marocaine, attirent de plus en plus d’opérateurs et d’équipementiers américains, générant des milliers d’emplois et dynamisant l’écosystème industriel du pays.

L’automobile : un secteur en pleine expansion

Le secteur automobile marocain a su séduire plusieurs entreprises américaines, consolidant sa place sur la scène internationale. En 2023, ce secteur a réalisé des exportations d’une valeur de près de 142 milliards de dirhams. Plus d’une dizaine de sociétés américaines, telles que Polydesign, Lear, Aptiv, Tenneco, TE Connectivity, Adient, et Visteon, y opèrent, créant plus de 60.000 emplois directs.

Adient Automotive Seating est un exemple frappant de cette dynamique. Actuellement, cette entreprise enregistre des ventes de 24 millions de dollars au Maroc, équipant annuellement plus de 250.000 véhicules, principalement pour le groupe PSA. L’ambition d’Adient est de porter son chiffre d’affaires à 100 millions de dirhams d’ici 2025, en augmentant sa capacité de production à 750.000 véhicules par an. Pour atteindre cet objectif, Adient attire également ses fournisseurs, comme SAGE Interiors, qui a déjà créé 220 emplois directs.

Un autre acteur, CVG, a récemment inauguré une usine de systèmes électriques à Tanger en septembre 2023. Initialement axée sur la production de faisceaux de câblage pour l’industrie automobile, cette nouvelle installation prévoit de créer 250 emplois et d’élargir son champ d’action à d’autres secteurs tels que l’agriculture et le bâtiment.

L’aéronautique : un secteur stratégique en pleine effervescence

Parallèlement à l’automobile, le secteur aéronautique marocain attire également des investissements américains substantiels. En 2023, ce secteur a généré 21,8 milliards de dirhams à l’exportation. La société Hexcel, par exemple, a renforcé sa présence à Casablanca avec une usine dédiée à la fabrication de pièces usinées « engineered core« , initialement construite en 2016 pour 20 millions de dollars, avec une extension de 30 millions de dollars lancée en 2021.

Spirit Aerosystems est un autre acteur majeur qui a repris l’usine de Bombardier à Casablanca, intégrant ainsi les activités de fabrication de composants pour les jets d’affaires et les programmes commerciaux d’Airbus. Depuis juin 2022, ce site produit les composants du fuselage pour l’Airbus A220, y compris les sections avant et arrière. Le site de Spirit Aerosystems Maroc, situé à Midparc, s’étend désormais sur 25.000 m², après une récente expansion.