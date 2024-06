Maghreb: les USA approuvent une vente pour plus d’un demi milliard $

Himars (DR)

Le Maroc vient de recevoir une autorisation significative de la part des États-Unis pour l’acquisition de systèmes de missiles d’artillerie à haute mobilité, connus sous le nom de HIMARS. Cette approbation, délivrée par le Département d’État américain, marque une étape importante dans la coopération militaire entre les deux pays.

Le contrat, d’une valeur estimée à 524 millions de dollars, inclut la fourniture de 18 lanceurs M142 HIMARS, ainsi que divers types de missiles, y compris les missiles semi-balistiques ATACMS qui peuvent atteindre une portée de 300 kilomètres. Cette commande témoigne de la volonté du Maroc de moderniser et de renforcer ses capacités militaires.

Cette décision américaine s’inscrit dans une stratégie visant à soutenir un partenaire clé en Afrique du Nord. En effet, l’Agence de coopération en matière de sécurité pour la défense a souligné l’importance de cette vente pour la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis. En améliorant la sécurité du Maroc, un allié majeur non membre de l’OTAN, cette vente contribue à la stabilité politique et au progrès économique de la région.

Les Forces armées royales marocaines, qui entretiennent des relations étroites avec les forces américaines, bénéficieront de cette acquisition pour renforcer leur interopérabilité. Les exercices conjoints réguliers entre les deux armées mettent particulièrement l’accent sur la lutte contre le terrorisme et les organisations extrémistes violentes dans le Maghreb et le Sahel. Ainsi, cette vente d’armes s’avère cruciale pour la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité et de la défense.

Le Congrès américain a été informé de cette vente potentielle grâce à la certification délivrée par l’Agence de coopération en matière de sécurité pour la défense, conformément aux procédures en vigueur pour les ventes militaires étrangères. Cette transparence permet de garantir un suivi rigoureux et une approbation en bonne et due forme des transactions de ce type.