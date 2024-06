Maghreb: l’Espagne avertit ses ressortissants

Photo Unsplash

L’Espagne a récemment émis une recommandation à l’attention de ses ressortissants, les incitant à éviter certaines régions du Maroc en raison de préoccupations liées à la sécurité. Bien que le Maroc soit globalement considéré comme un pays sûr, le ministère espagnol des Affaires étrangères a souligné les défis sécuritaires auxquels il fait face, en particulier en lien avec l’instabilité dans la région du Sahel.

Le ministère a précisé que la menace de potentielles agressions terroristes ou d’attaques violentes visant des intérêts et des ressortissants occidentaux demeure présente, notamment sur les routes et dans les lieux publics. Cette situation a conduit les autorités espagnoles à déconseiller formellement les déplacements dans certaines zones spécifiques du Maroc.

Parmi les régions mentionnées, les zones militaires sont particulièrement à éviter, surtout en raison de l’interdiction de prendre des photos et des risques associés. De même, les zones désertiques non balisées et les régions proches de la frontière algérienne sont jugées dangereuses. Les autorités recommandent aux voyageurs de se déplacer en groupe et de préférence en véhicules tout-terrain lorsqu’ils s’aventurent dans des zones rurales isolées.

La chaîne montagneuse du Rif, et plus précisément la région de Ketama, est également identifiée comme à haut risque. Cette zone est connue pour la présence de personnes essayant souvent de vendre du haschisch aux touristes étrangers de manière insistante, ce qui peut mener à des situations désagréables voire dangereuses.

Le ministère espagnol conseille ainsi fortement aux voyageurs de ne se déplacer qu’en groupe et durant la journée dans ces régions spécifiques pour minimiser les risques. En revanche, les autres villes et régions du Maroc ne présentent pas de risques majeurs, selon les autorités espagnoles, qui invitent néanmoins les voyageurs à rester vigilants, particulièrement dans les grandes villes où les vols avec violence peuvent survenir.