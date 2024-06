Maghreb: plus de 10 milliards $ d’investissements annoncés dans ce pays

Le président Tebboune (Photo de GETTY IMAGES / RYAD KRAMDI)

Le Maghreb attire de plus en plus les investissements étrangers. En effet, cette région suscite l’intérêt de nombreuses nations et entreprises, qui souhaitent bénéficier du développement express des infrastructures et de la multiplication des projets en lien avec les ressources naturelles pour s’implanter sur place.

Récemment justement, l’Algérie a annoncé que de nouveaux investissements colossaux allaient avoir lieu sur son sol. En effet, selon l’agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), ce sont 8 milliards de dollars qui seront bientôt déployés de la part de Lion Group, une société malaisienne spécialisée dans la métallurgie, dans la sidérurgie ainsi que l’aluminium.

Publicité

Un groupe malaisien annonce 8 milliards d’investissements

Cet investissement de 8 milliards de dollars sera divisé en quatre tranches. La première, qui aura lieu d’ici à quelques mois, lorsque tous les tenants et les aboutissants seront réglés, sera de 3.4 milliards de dollars. Une vraie fierté pour l’AAPI qui y voit le signal qu’effectivement, l’Algérie fait preuve d’une attractivité certaine et attire de plus en plus les grosses entreprises de ce monde.

En effet, Lion Group est une entreprise qui pèse très lourd dans son secteur. Opérant majoritairement en Malaisie, en Chine ainsi qu’à Singapour, au Cambodge et au Laos, celle-ci semble vouloir diversifier ses positions et ses marchés pour continuer à croître, malgré un chiffre d’affaires de près de 2.47 milliards de dollars et plus de 11.000 collaborateurs à travers le monde.

Le Qatar se positionne également

Cet investissement de 8 milliards de dollars n’est pas esseulé, puisque l’AAPI a également confirmé que le Qatar allait déployer 3.5 milliards de dollars en Algérie, dans le but de monter un grand projet de production de viande et de lait. De quoi donner des ailes (et beaucoup d’espoir) aux autorités, qui espèrent atteindre un PIB de 400 milliards, a minima, d’ici à l’horizon 2027.