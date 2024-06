Maghreb: risque de tension avec l’Espagne après une nouvelle décision

Pedro Sanchez (© Reuters)

L’Espagne et les nations du Maghreb partagent une histoire de relations souvent marquées par la complexité et les tensions. Cette dynamique a été soulignée récemment par une initiative espagnole visant à renforcer la sécurité de ses enclaves sur la côte nord-africaine. L’Espagne a annoncé un investissement significatif pour moderniser le balisage aérien et les communications stratégiques dans les peñons de souveraineté espagnole, tels que Vélez de la Gomera, Alhucemas et les îles Chafarinas. Cette décision survient alors que le Maroc continue de revendiquer ces territoires comme faisant partie de sa souveraineté nationale. La réaction de Rabat à cette mesure demeure incertaine, mais elle pourrait intensifier les frictions existantes entre les deux rives de la Méditerranée.

L’initiative espagnole comprend la modernisation des balises aériennes, essentielles pour la navigation aérienne, avec un budget alloué d’environ un million d’euros. Ces dispositifs permettront une localisation précise des points stratégiques et amélioreront la sécurité des aéronefs survolant ces zones. Le projet inclut également une mise à jour des systèmes de communication par satellite avec un investissement additionnel de 600 000 euros, visant à améliorer la transmission d’informations en temps presque réel vers d’autres unités militaires ou centres de commandement.

Parallèlement, la crise des pateras fin février, où près de 200 migrants ont débarqué sur l’île de Alborán, souligne la sensibilité de la région. Cette situation a mis en lumière les défis sécuritaires auxquels l’Espagne doit faire face, avec des effectifs militaires limités confrontés à un nombre croissant d’arrivées. Cette vague d’immigration illégale est perçue par certains observateurs comme un possible message du Maroc, testant la capacité de réponse de l’Espagne face à une potentielle escalade.

La ministre de la Défense, Margarita Robles, a récemment affirmé la vigilance constante de l’Espagne concernant la sécurité de ces territoires, soulignant la complexité des opérations logistiques nécessaires pour maintenir la sécurité. La réaction des autorités marocaines à ces développements est encore à observer, mais la modernisation engagée par l’Espagne pourrait être interprétée comme une affirmation de sa souveraineté sur ces enclaves, ce qui pourrait alimenter de nouvelles tensions avec le Maroc.

La récente initiative de modernisation par l’Espagne semble être une démarche proactive pour garantir la sécurité de ses territoires, mais elle pourrait également être vue comme un renforcement de sa position dans un dialogue continuellement tendu avec ses voisins nord-africains. Outre le Maroc, l’Algérie entretient des relations tendues avec l’Espagne à cause de sa position pro-Maroc sur le Sahara occidental.