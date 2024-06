Hydrocarbures au Maghreb: un groupe américain pose ses valises

Photo Unsplash

Le groupe Sonatrach et Chevron FEA International Ventures Ltd. ont officialisé, ce jeudi 13 juin, un partenariat stratégique à travers la signature d’un Protocole d’Accord au siège de la Direction Générale de Sonatrach à Alger. L’événement s’est déroulé en présence de Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, et Liz Schwarze, Vice-Présidente Exploration Internationale de Chevron.

Ce nouvel accord vise à explorer et développer les ressources en hydrocarbures des bassins d’Ahnet et de Berkine. En s’appuyant sur l’efficience opérationnelle, l’utilisation de techniques et technologies avancées, ainsi que les meilleures pratiques en matière de durabilité environnementale, les deux entreprises entendent renforcer leur coopération pour optimiser l’exploitation de ces ressources.

Rachid Hachichi a exprimé sa satisfaction à l’égard de cette collaboration, soulignant qu’elle ouvre des perspectives prometteuses pour le développement du secteur des hydrocarbures en Algérie. Il a déclaré : « Cette signature traduit notre ambition commune de valoriser de manière responsable et durable les ressources en hydrocarbures de notre pays. »

Liz Schwarze a, pour sa part, mis en avant le potentiel pétrolier et gazier de l’Algérie, affirmant : « L’Algérie possède un système pétrolier de classe mondiale avec un potentiel significatif. Compte tenu des capacités et de l’expérience de Chevron, nous sommes enthousiastes quant aux synergies et partenariats possibles avec Sonatrach. »

Cet accord intervient dans un contexte où Sonatrach renforce ses partenariats internationaux. En effet, le 23 mai dernier, Sonatrach avait déjà signé un Protocole d’Accord avec ExxonMobil pour le développement des ressources en hydrocarbures en Algérie.