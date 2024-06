Maghreb : un groupe chinois annonce une usine dans le secteur de l’automobile

Photo DR

Le Maroc, grâce à son potentiel économique en constante évolution, continue d’attirer des investissements internationaux de grande envergure. Dernier exemple en date, l’équipementier chinois Tenglong Auto Parts a annoncé l’ouverture d’une usine dédiée à la production de composants destinés à la climatisation automobile. Cet investissement s’élève à 6,4 millions de dollars, soit près de 63 millions de dirhams.

Fondé en 1997 et coté à la Bourse de Shanghai, Tenglong Auto Parts est un acteur majeur dans la fabrication et la distribution de composants automobiles. Parmi ses clients figurent des constructeurs automobiles de renom tels que Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz. L’expansion de Tenglong au Maroc souligne la position stratégique du royaume chérifien en tant que hub industriel et logistique dans la zone du Maghreb.

La nouvelle installation, dont la date de création et l’emplacement précis restent à dévoiler, sera spécialisée dans la production de tubes en aluminium pour la climatisation automobile, des assemblages de tuyaux de climatisation et des tuyaux de raccordement pour les systèmes d’échange thermique. Ces composants sont essentiels pour les systèmes de climatisation des véhicules, répondant à une demande croissante de la part des constructeurs automobiles.

Cet investissement s’inscrit dans une dynamique plus large de développement économique et industriel du Maroc. Le pays a su se positionner comme une plateforme attractive pour les entreprises internationales grâce à une série de réformes économiques, un cadre juridique favorable aux affaires et une infrastructure de transport moderne. Les zones industrielles offrent des facilités logistiques exceptionnelles, facilitant l’accès à une diversité de marchés.

Le gouvernement marocain, en partenariat avec des acteurs privés, continue de mettre en place des politiques incitatives pour attirer davantage d’investissements étrangers directs. Ces efforts visent à diversifier l’économie marocaine et à renforcer son intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

En outre, l’engagement du Maroc en faveur de la durabilité et des énergies renouvelables joue également un rôle crucial dans l’attraction des investissements. Le pays a lancé des initiatives ambitieuses pour développer son secteur des énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire et éolienne, offrant ainsi des opportunités supplémentaires pour les entreprises cherchant à investir dans des projets écologiquement responsables.