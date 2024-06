Maghreb: un leader grecque concentre ses efforts dans le secteur du gaz

Photo : Coastal GasLink

La société énergétique grecque Energean a récemment redéfini sa stratégie en vendant une partie de ses actifs en Méditerranée pour concentrer ses efforts sur le développement de nouveaux projets, en particulier au Maroc. Cette réorientation marque une étape cruciale dans l’évolution de l’entreprise, mettant en avant le potentiel de gaz naturel offshore du royaume chérifien.

En juin dernier, Energean a conclu un accord de cession de son portefeuille d’actifs en Égypte, en Italie et en Croatie à Carlyle International Energy Partners, pour un montant oscillant entre 820 et 945 millions de dollars. Cette vente, annoncée officiellement le 20 juin, permet à Energean de libérer des liquidités essentielles pour financer ses futurs projets. Cotée aux Bourses de Londres et de Tel-Aviv, l’entreprise cherche à honorer ses engagements financiers tout en se concentrant sur une stratégie axée sur le développement du gaz naturel.

Focus sur le champ d’Anchois au Maroc

Parmi les nouveaux horizons explorés par Energean, le champ d’Anchois, situé au large de Larache dans l’océan Atlantique, occupe une place centrale. Ce projet constitue une opportunité significative pour Energean, qui détient désormais 45% des licences offshore de Lixus et 37,5% de celles de Rissana, devenant ainsi l’opérateur principal de ces concessions. L’Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc (ONHYM) conserve une participation de 25% dans chaque licence, tandis que Chariot Limited, partenaire d’Energean, détient respectivement 30% et 37,5% des intérêts.

Une collaboration fructueuse avec Chariot Limited

La collaboration entre Energean et Chariot Limited s’est concrétisée en avril dernier avec la finalisation des accords de partenariat, validés par les autorités marocaines. Energean a déjà versé un paiement initial de 10 millions de dollars à Chariot Limited, marquant le début d’une coopération prometteuse. Ce partenariat s’inscrit dans une démarche visant à exploiter le potentiel gazier du Maroc, renforçant ainsi la présence d’Energean dans la région.

Une stratégie équilibrée et ambitieuse

La nouvelle orientation stratégique d’Energean repose sur un portefeuille équilibré, comprenant des actifs clés comme le champ Karish en Israël et le projet de captage et de stockage de carbone au large de la Grèce occidentale. L’ajout du champ d’Anchois au Maroc vient compléter cette vision, offrant à Energean une diversification géographique et une optimisation de ses ressources gazières.

En concentrant ses efforts sur le développement de projets offshore prometteurs, Energean mise sur le gaz naturel comme levier de croissance et de durabilité. Le champ d’Anchois représente une pierre angulaire de cette stratégie, illustrant la volonté de l’entreprise de s’imposer comme un acteur majeur du secteur énergétique en Afrique du Nord.