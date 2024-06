Cristiano Ronaldo s’empare d’un nouveau record

Cristiano Ronaldo (Photo Skysport)

Cristiano Ronaldo, un nom qui résonne comme une légende dans le monde du football, continue d’éblouir les amateurs du sport roi. À 39 ans, le capitaine de l’équipe portugaise montre qu’il est toujours au sommet de son art, en ajoutant un nouveau record à son impressionnante collection.

Lors de l’Euro 2024 en Allemagne, Ronaldo a une fois de plus marqué l’histoire. Déjà détenteur du titre de meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 14 réalisations, il a récemment franchi une nouvelle étape en devenant le meilleur passeur de l’Euro. Ce samedi, grâce à une passe décisive pour Bruno Fernandes lors du match contre la Turquie, CR7 a atteint un total de sept passes décisives, un exploit sans précédent dans cette compétition.

Depuis ses débuts à l’Euro en 2004, Ronaldo n’a cessé de repousser les limites. Participant à son sixième championnat d’Europe consécutif, il détient également le record du nombre de participations à ce tournoi prestigieux. Chaque apparition sur le terrain est une nouvelle occasion pour lui de démontrer sa passion et son dévouement pour le football.

Loin de se contenter de ses exploits passés, Ronaldo continue de se réinventer et de surprendre ses fans. Sa longévité et sa capacité à performer au plus haut niveau malgré les années qui passent sont une source d’inspiration pour les jeunes footballeurs du monde entier. Le maître incontesté des terrains montre qu’avec du travail, de la détermination et une véritable passion, les records sont faits pour être battus.