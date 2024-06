Maghreb : une centrale photovoltaïque flottante bientôt livrée

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Le Maroc, qui a amorcé sa transition énergétique, s’apprête à inaugurer un projet novateur visant à renforcer son potentiel énergétique tout en répondant à des enjeux environnementaux cruciaux. Dans les jours à venir, une centrale photovoltaïque flottante sera installée sur le fleuve du barrage Oued R’mel, au niveau du village de Bourihane, près du port Tanger Med.

Cette centrale photovoltaïque flottante, une première au Maroc, représente une avancée majeure dans le domaine des énergies renouvelables. Avec une puissance installée de 34 mégawatts-crête (MWc), elle permettra non seulement de produire de l’énergie électrique durable, mais aussi de réduire l’évaporation de l’eau du barrage, une problématique particulièrement pertinente dans une région où la gestion de l’eau est un enjeu vital.

La technologie des centrales photovoltaïques flottantes offre plusieurs avantages. En plus de générer de l’énergie propre, elle aide à conserver l’eau en réduisant l’évaporation des réservoirs. Ce double bénéfice est particulièrement crucial pour un pays comme le Maroc, où les ressources en eau sont limitées et où la demande en énergie continue de croître.

Cette centrale photovoltaïque flottante, d’une capacité de 34 MWc, est la première du genre dans le royaume Chérifien. Son installation sur le barrage Oued R’mel est un choix stratégique, visant à tirer parti des avantages de cette technologie innovante dans une région clé du Maroc. La production d’énergie solaire à partir de cette centrale contribuera de manière significative aux objectifs du Maroc en matière de développement durable et de transition énergétique.

Le projet s’inscrit parfaitement dans la stratégie nationale du Maroc visant à diversifier ses sources d’énergie et à augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Le Royaume s’est fixé des objectifs ambitieux à moyen terme, visant à porter la part des énergies renouvelables à 52 % de la capacité installée. L’implantation de cette centrale photovoltaïque flottante marque un pas important vers la réalisation de ces objectifs.

En plus de ses bénéfices environnementaux et énergétiques, la centrale photovoltaïque flottante sur le barrage Oued R’mel est également susceptible d’avoir un impact positif sur le développement économique et social de la région. La création de nouveaux emplois durant la phase de construction et l’exploitation de la centrale est attendue, tout comme l’amélioration des infrastructures locales.

L’initiative a été saluée par de nombreux acteurs, tant au niveau national qu’international, comme un exemple de solution innovante pour répondre aux défis climatiques et énergétiques. Elle démontre la capacité du Maroc à adopter des technologies de pointe et à mettre en œuvre des projets qui combinent efficacité énergétique et gestion durable des ressources naturelles.