Métaux critiques : ce pays maghrébin affiche ses ambitions

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

Le Maroc, riche de son potentiel minier, se lance dans une ambitieuse stratégie pour devenir un acteur majeur dans l’exploitation des métaux critiques. Le Royaume chérifien, avec des ressources abondantes en cobalt, manganèse et cuivre, vise à capter une part significative des investissements mondiaux nécessaires à l’extraction et à la valorisation de ces minerais stratégiques.

En 2022, le Maroc s’est positionné parmi les 12 premiers producteurs mondiaux de cobalt avec 2.300 tonnes extraites. Bien que ce chiffre soit encore loin des 130.000 tonnes produites par des leaders comme la République Démocratique du Congo, il démontre clairement que le Maroc a des arguments solides à faire valoir dans ce secteur en pleine expansion. Le cobalt, essentiel pour les batteries des véhicules électriques et autres technologies propres, voit sa demande augmenter de manière exponentielle avec la transition énergétique mondiale.

Pour tirer profit de ce contexte favorable, le Maroc mise sur plusieurs atouts. Tout d’abord, le pays bénéficie d’un climat d’investissement favorable, d’une stabilité politique et d’infrastructures de qualité, des éléments cruciaux pour attirer les capitaux étrangers. Ces facteurs permettent au Royaume de se positionner stratégiquement pour capter les investissements nécessaires à l’extraction et à la valorisation de ces ressources stratégiques.

Les autorités marocaines ont également pris conscience de l’importance de former une main-d’œuvre qualifiée à tous les niveaux. Cette démarche est essentielle pour exploiter pleinement le potentiel minier du pays. Des programmes de formation spécialisés et des partenariats avec des institutions éducatives sont en cours de développement pour s’assurer que les compétences locales sont à la hauteur des exigences de l’industrie minière moderne.

Par ailleurs, les investissements dans les technologies d’extraction et de traitement des minerais sont cruciaux. Le Maroc entend moderniser ses méthodes d’exploitation minière pour maximiser la productivité et minimiser l’impact environnemental, un aspect de plus en plus important dans le cadre de la transition vers une économie verte.

L’intérêt du Maroc pour les métaux critiques ne se limite pas à l’extraction. Le pays vise également à développer des capacités de raffinage et de transformation pour ajouter de la valeur à ses matières premières avant leur exportation. Cette stratégie pourrait permettre au pays du Maghreb de se positionner comme un fournisseur clé de matériaux critiques pour les industries technologiques et renouvelables à l’échelle mondiale.