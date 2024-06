Maghreb : un baron de la drogue piégé et interpellé

Image pixabay

L’un des plus gros trafiquants de drogue, recherché activement, a été appréhendé près d’Oued Loukous. Ce baron de la drogue, réputé pour être l’un des plus influents dans le trafic de drogues dures au Maroc, était sous le coup de quinze mandats de recherche nationaux.

La capture de ce criminel redouté résulte d’un plan soigneusement élaboré par les forces de l’ordre locales. Grâce à une stratégie ingénieuse et à une surveillance accrue, les gendarmes ont pu coincer le suspect au moment opportun. Lors de l’arrestation, ils ont mis la main sur une quantité significative de substances illicites : 47 grammes d’héroïne, 14 grammes de cocaïne, et une plaque de karkoubi. Outre la drogue, une grande épée, une balance de précision, et une moto utilisée pour la distribution des stupéfiants ont été saisis, ainsi que 300 dirhams provenant de la vente de ces substances.

Impact de l’Opération sur la Lutte Contre le Trafic de Drogue

Cette arrestation marque une étape importante dans la lutte contre le trafic de drogue dans la région et au-delà. Le suspect, désormais en garde à vue et sous la supervision du ministère public, attend son jugement. Cette opération démontre l’efficacité et la détermination de la Gendarmerie Royale à démanteler les réseaux de trafiquants et à assurer la sécurité publique.