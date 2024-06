Niger : Le Bénin, enfin décidé à parler le bon langage diplomatique ?

Après la relaxe des deux premiers Nigériens, suite à leur audition par le Parquet spécial de la Criet, les trois autres mis sous mandat de dépôt et condamnés après le procès à 18 mois de prison assortis de sursis sont autorisés à rentrer chez eux. En d’autres termes, ils sont libres après tout le tapage qui a entouré cette affaire. Du coup, on se demande si le Bénin a enfin décidé de parler le bon langage diplomatique dans le différend qui l’oppose au Niger sur le pipeline.

Le procès des trois Nigériens interpellés à Sèmè-Podji le 5 juin dernier et mis sous mandat de dépôt dans l’affaire dite d’introduction frauduleuse sur le terminal de Sèmè a eu lieu ce lundi 17 juin à Cotonou. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné la Directrice générale adjointe de Wapco Niger et ses deux compatriotes à 18 mois d’emprisonnement avec sursis. L’infraction constituée est « usurpation de titre et usage de données informatiques falsifiées ».

