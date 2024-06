Nucléaire: la Chine relance un projet polémique

La Chine a confirmé l’information selon laquelle elle allait avancer son projet de créer des réacteurs nucléaires flottants pour les disposer en Chine méridionale. Un territoire contesté, dont la Chine souhaite absolument disposer. Sa présence pourrait d’ailleurs porter un coup dur aux nations qui, elles aussi, revendiquent la région.

Ces pays, ce sont l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Viêt Nam. Or, face à la présence chinoise dans la région, les contestations pourraient forcément prendre une autre tournure. Une vraie surprise toutefois, alors que la Chine avait annoncé à plusieurs reprises qu’elle souhaitait suspendre son projet, notamment à cause de problèmes de sécurité apparents.

Publicité

La Chine souhaite s’implanter en mer de Chine méridionale

Ces réacteurs sont en fait pensés et conçus de façon à ressembler à de petites centrales pouvant être disposées sur des bateaux en déplacement. Cela pourrait ainsi aider à fournir de l’énergie à d’autres navires, mais aussi à des plateformes stables et fixes, qui seront ultérieurement installées. Les îles artificielles de la Chine sont aussi concernées, puisqu’elles pourraient y être connectées.

Naturellement, cette annonce a de quoi agacer les pays annexes, à commencer par les Philippines qui grâce à la voix du directeur général adjoint du Conseil national de sécurité des Philippines, Jonathan Malaya, a confirmé que la présence militaire chinoise dans la région supposait, effectivement, une menace pour la sécurité nationale. Il a ensuite invité les États-Unis, ainsi que l’Australie, à augmenter leurs patrouilles dans la région.

Pékin réfute les accusations

La Chine, de son côté, réfute ces accusations de représenter un quelconque danger politique et territorial. En effet, Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, a déclaré que la position de Pékin était très claire : pacifisme, consultation et échange pour assurer les éventuelles crises et autres différends, afin qu’aucun dérapage n’ait lieu.