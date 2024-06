Nucléaire: les USA font un nouveau test de missile balistique

PHOTO : ISTOCK

Le contexte mondial des armements nucléaires demeure tendu, marqué par des confrontations persistantes entre grandes puissances et des aspirations nucléaires de nations comme la Russie et l’Iran. Cette atmosphère est le vestige de la guerre froide, où la course aux armements entre les États-Unis et l’URSS a abouti à un équilibre précaire de la terreur, une détente basée sur la capacité mutuelle d’annihilation. Plus récemment, les tensions se sont accentuées avec les essais nucléaires nord-coréens et les discussions houleuses autour du programme nucléaire iranien, sans oublier les frictions continues avec la Russie concernant son arsenal nucléaire. Dans ce contexte, les États-Unis continuent de moderniser et de tester leur arsenal pour maintenir une dissuasion crédible.

Tôt ce mercredi matin, l’Air Force Global Strike Command des États-Unis, avec le soutien des Guardians de la Space Force, a procédé au lancement d’un missile balistique intercontinental Minuteman III. Le tir, qui s’est déroulé sans armement nucléaire, a eu lieu à 1h46, heure du Pacifique, depuis la base de la Space Force à Vandenberg, en Californie. Ce test est le second du genre en l’espace d’une semaine, témoignant de l’engagement continu des États-Unis à vérifier l’efficacité et la fiabilité de leur dispositif de dissuasion nucléaire.

Le missile Minuteman III, doté d’un véhicule de rentrée unique, a parcouru approximativement 4 200 miles jusqu’au site de défense de missiles balistiques Ronald Reagan, situé sur l’atoll de Kwajalein dans la République des Îles Marshall. Ces essais, qui ne sont pas liés à des événements mondiaux actuels, ont été réalisés plus de 300 fois par le passé et visent à démontrer la préparation et l’efficacité du dispositif dissuasif américain face aux menaces du 21e siècle.

Selon le colonel Chris Cruise, commandant du 377th Test and Evaluation Group, la capacité à réaliser deux lancements opérationnels en une seule semaine souligne l’excellence et le professionnalisme des Airmen et des Guardians impliqués dans ces missions. Ce test récent renforce le rôle des États-Unis en tant que pilier de la sécurité globale, assurant une dissuasion qui protège non seulement les États-Unis mais aussi leurs alliés à travers le monde.

La préparation pour ce test a nécessité une collaboration étroite avec plusieurs partenaires gouvernementaux. Les équipes de lancement comprenaient des membres des trois ailes de missiles de l’AFGSC, avec un support de maintenance fourni par le 341st Missile Wing basé à Malmstrom Air Force Base, dans le Montana. Le général Thomas A. Bussiere, commandant de l’Air Force Global Strike Command, a affirmé que ces tests confirment la disponibilité de l’ICBM américain à répondre instantanément à toute menace, soulignant son rôle crucial dans la triade nucléaire stratégique des États-Unis.

Enfin, les données collectées lors de ces essais, incluant des informations radar, optiques et de télémétrie, sont essentielles pour l’évaluation du développement des forces par le Département de la Défense, le Département de l’Énergie et le Commandement Stratégique des États-Unis. Ces informations contribuent à garantir que les capacités opérationnelles du Minuteman III restent à la pointe de la technologie, maintenant ainsi une dissuasion nucléaire forte et crédible, élément clé de la sécurité nationale et internationale.