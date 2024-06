Nucléaire: les USA sortent l’artillerie lourde

Au moment où les tensions géopolitiques autour de la maîtrise de l’énergie nucléaire se font plus pressantes, la Chine continue d’étendre son influence dans ce domaine stratégique. Avec une série de nouveaux réacteurs et des avancées technologiques significatives, la Chine se positionne comme un acteur clé sur l’échiquier nucléaire mondial. Ce développement rapide vient redéfinir les dynamiques de pouvoir et incite d’autres nations à accélérer leur propre agenda nucléaire.

Face à cette montée en puissance chinoise, les États-Unis n’ont pas tardé à réagir. Le Sénat américain a récemment fait passer à une écrasante majorité un projet de loi visant à simplifier et à accélérer le processus d’autorisation et de construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Ce texte, nommé loi ADVANCE, symbolise un engagement renouvelé envers le nucléaire, perçu comme essentiel pour répondre aux besoins croissants en énergie propre du pays.

Cette législation pourrait catalyser un renouveau nucléaire aux États-Unis, soutenant tant les grands réacteurs traditionnels que les nouvelles générations de réacteurs, notamment les petits réacteurs nucléaires modulaires. Ces derniers, moins coûteux et plus flexibles en termes de localisation, pourraient transformer le paysage énergétique américain. À titre d’exemple, le projet TerraPower dans le Wyoming, bien que toujours en attente d’approbation réglementaire, illustre le potentiel de ces technologies innovantes.

Parallèlement, le projet de loi entend positionner les États-Unis comme un leader du nucléaire avancé à l’international, dans un contexte de concurrence accrue avec la Russie et la Chine. L’initiative législative encourage l’exportation de technologies nucléaires américaines, visant à étendre leur influence géostratégique tout en promouvant des solutions d’énergie propre.

Cependant, malgré ces avancées, le secteur nucléaire aux États-Unis doit encore surmonter des défis significatifs. Les retards et les surcoûts, comme ceux rencontrés par le projet Vogtle en Géorgie, montrent que la route vers une expansion nucléaire n’est pas exempte d’obstacles. De plus, la gestion des déchets radioactifs et les inquiétudes de sécurité, exacerbées par des accidents passés, restent des problématiques centrales.

L’adoption de la loi ADVANCE et le renforcement de l’industrie nucléaire américaine pourraient bien redéfinir l’équilibre énergétique global. Si les États-Unis parviennent à mener à bien cette transition vers un nucléaire plus avancé et plus sûr, ils pourraient non seulement répondre à leurs propres besoins en énergie mais aussi jouer un rôle prépondérant dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Toutefois, le succès de cette entreprise dépendra de la capacité du pays à optimiser le développement de ses technologies et à convaincre le public et le monde de leur sûreté et de leur efficacité.