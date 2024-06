Pétrole : ce producteur africain vise 200 000 barils par jour

La Côte d’Ivoire, connue pour être le plus grand producteur mondial de cacao, se prépare à entrer dans une nouvelle ère de développement économique grâce à son potentiel pétrolier. Dans un discours prononcé ce mardi 18 juin, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a dévoilé des ambitions audacieuses pour le secteur pétrolier national. Le pays envisage de tripler sa production de pétrole pour atteindre 200 000 barils par jour d’ici 2027, contre les 60 000 b/j actuels.

Pour réaliser cette augmentation spectaculaire de la production, la Côte d’Ivoire prévoit un investissement de 15 milliards de dollars dans le secteur pétrolier. Cet investissement colossal vise à exploiter pleinement les récentes découvertes de ressources pétrolières, notamment les 1,5 milliard de barils de brut trouvés dans le champ Calao en mars dernier. La découverte a été faite par la multinationale italienne Eni, qui joue un rôle crucial dans le développement de ce gisement.

Publicité

Avec cette stratégie, la Côte d’Ivoire aspire à diversifier son économie et à réduire sa dépendance vis-à-vis du cacao et d’autres produits agricoles. Le président Ouattara a souligné l’importance de cette transformation économique, qui pourrait faire basculer le pays dans une nouvelle dimension. Le but est de dynamiser l’économie nationale et offrir dans le même temps aux populations des perspectives nouvelles grâce à l’exploitation des ressources en hydrocarbures.

Cependant, cet ambitieux projet n’est pas sans défis. La réalisation des infrastructures nécessaires pour atteindre l’objectif de 200 000 b/j exigera une gestion rigoureuse et des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux du secteur pétrolier. De plus, le pays devra naviguer dans un contexte global où les énergies fossiles sont de plus en plus critiquées pour leur impact environnemental. La mise en œuvre de ce projet pourrait avoir des retombées socio-économiques significatives.

L’augmentation de la production de pétrole devrait créer des emplois, stimuler l’économie locale et générer des revenus substantiels pour l’État ivoirien. Ces revenus pourraient être réinvestis dans des secteurs clés comme l’éducation, la santé et les infrastructures, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie de la population.