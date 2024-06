« Poutine, c’est l’anti-Europe » : depuis la France, Zelensky s’en prend au président russe

Volodymyr Zelensky (Photo Sergei Supinsky / Getty Images)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a profité de son passage en France pour adresser un message percutant devant l’Assemblée nationale française. Au lendemain des commémorations du D-Day en Normandie, Zelensky a prononcé un discours fervent, appelant à l’unité des alliés contre ce qu’il considère comme un ennemi commun : le président russe Vladimir Poutine.

Zelensky a commencé par rappeler que les valeurs européennes sont diamétralement opposées à celles de la Russie sous Poutine. Selon lui, Poutine incarne « l’anti-Europe », un adversaire des principes démocratiques et des idéaux de paix. Il a regretté que l’invasion russe ait transformé l’Europe, autrefois synonyme de paix, en un continent marqué par le conflit.

Le président ukrainien a insisté sur la nécessité absolue de ne pas céder face à Poutine, soulignant que la défaite de l’Ukraine aurait des conséquences globales désastreuses. Il a comparé les ambitions expansionnistes de Poutine à celles d’Hitler, rappelant que « le mal n’a aucune limite » et qu’une défaite ukrainienne pourrait encourager d’autres actes d’agression.

Zelensky a dénoncé les actions de Poutine au-delà des frontières ukrainiennes, évoquant la destruction en Syrie, l’instabilité au Sahel, et les menaces constantes qui pèsent sur la sécurité mondiale. Il a également critiqué l’utilisation par la Russie des ressources énergétiques et des denrées alimentaires comme des armes de chantage, visant à instiller la peur à l’échelle mondiale.

Dans une note d’espoir, Zelensky a exprimé son aspiration à voir l’Ukraine vivre son propre « D-Day », en référence au débarquement en Normandie. Cette déclaration fait suite à l’annonce par Emmanuel Macron de la livraison prochaine d’avions Mirage à Kiev, symbolisant le soutien militaire français à l’Ukraine.

Enfin, Zelensky a évoqué le sommet pour la paix, prévu dans les prochains jours et réunissant plus d’une centaine de pays et organisations. Bien que la Russie ne soit pas invitée, Zelensky voit en cette conférence une étape cruciale vers une résolution juste et durable du conflit.