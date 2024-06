Qui pour dire le droit aux Béninois ?

D5-Presidence benin

Les déclarations d’incompétence de la cour constitutionnelle dirigée par Dorothée Sossa sont devenues légions depuis quelques temps. Après « la cour des miracles » de Joseph Djogbénou, on se retrouve alors pourrait-on dire, en face d’une « cour des incompétences ». Mais dans ce dernier cas que devraient faire les populations béninoises ?

Il est de plus en plus fréquent d’entendre la cour constitutionnelle se déclarer incompétente dans tel ou tel dossier. Pourtant, la constitution de la République du Bénin dit qu’elle est le dernier recours. Ce qui signifie pour paraphraser le latin le « Quo non alter magna », expression utilisée pour qualifier le dieu Jupiter/Zeus dans la mythologie gréco-latine. C’est-à-dire « Celui au-delà de qui il n’y a pas de plus grand ». Mais au Bénin, le plus grand se déclare régulièrement incompétent pour connaitre de certains dossiers.

Le constat fait état de ce que sur beaucoup de sujets brulants sur lesquels la cour est vivement attendue, elle se déclare incompétente. Ce fut le cas de nombre de recours à elle adressés contre le code électoral actuellement en vigueur et qui suscite toujours de vives critiques de la part des acteurs politiques. C’est également récemment le cas des enfants de la dame tuée par balle par un douanier dans une course poursuite contre un contrebandier et dont le dossier n’a connu aucune suite particulière à ce jour.

Quand ça se passe comme cela, que demandent les sept sages à la population béninoise ? Tous les actes posés en République du Bénin le sont sur la base d’une loi dont la conformité avec la constitution a été contrôlée. Du coup, rien ne devrait échapper à la vigilance des sept sages contrairement à ce qu’on observe depuis peu et qui amène des Béninois à s’interroger sérieusement sur la cour constitutionnelle, institution la plus haute issue de la conférence des forces vives de février 1990.

Peut-être qu’en se déclarant incompétente, la cour devrait indiquer le mécanisme à suivre par les requérants qui ne savent plus à quel saint se vouer.