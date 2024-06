Ronaldinho crée une grosse polémique au Brésil, découvrez ce qui s’est passé

Photo: REUTERS/Jorge Adorno

L’icône du football brésilien, Ronaldinho, récemment monté au créneau contre l’équipe nationale brésilienne, a déclenché une tempête médiatique qui secoue actuellement le pays du football par excellence. Avant de plonger dans les détails de cette controverse, rappelons qui est Ronaldinho. Champion du monde en 2002, Ballon d’Or en 2005, et considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, il a marqué les esprits par son style de jeu flamboyant et son sourire légendaire. Évoluant au FC Barcelone et au PSG, entre autres, il a laissé une empreinte indélébile dans le monde du football.

La polémique a commencé quand Ronaldinho a publiquement critiqué la sélection brésilienne suite à son match nul contre les États-Unis, soulignant une performance qu’il juge médiocre. « Je ne regarderai aucun match de la Copa America et je ne célébrerai aucune victoire… Il y a un manque d’amour pour le maillot, un manque de détermination », a-t-il déclaré, exprimant son désarroi face à ce qu’il considère comme l’une des pires équipes brésiliennes des dernières années.

Ces commentaires ont provoqué une onde de choc en pleine préparation pour la Copa América, un tournoi où le Brésil est favori avec l’Argentine. Les médias, notamment El Chiringuito, ont souligné que ses paroles avaient été mal reçues par les joueurs actuels de l’équipe, avec des réponses glaciales de figures telles que Raphinha, qui a relevé l’incohérence entre les critiques de Ronaldinho et son récent désir d’assister aux matches.

Le scandale a pris une autre dimension lorsque des informations ont révélé que cette sortie médiatique pourrait ne pas être simplement un débordement émotionnel, mais une partie d’une stratégie publicitaire pour la marque Rexona.

Les répercussions de cette affaire sont loin d’être anodines. Pour un joueur de la stature de Ronaldinho, critiquer aussi durement l’équipe nationale peut non seulement influencer l’opinion publique mais également affecter le moral des joueurs. L’impact de ses paroles sur la cohésion et l’image de la Seleção à l’international pourrait être considérable. D’ailleurs, la réaction mitigée des joueurs et des fans révèle une fracture entre les générations et montre à quel point les icônes du passé peuvent encore influencer le football moderne.

Cette controverse autour de Ronaldinho pose la question de l’impact des déclarations des légendes du sport sur les générations actuelles et sur l’opinion publique. Alors que le Brésil se prépare pour des défis importants sur la scène internationale, la suite des événements déterminera si les mots de Ronaldinho seront un réveil brutal nécessaire ou simplement une tempête passagère dans l’histoire riche du football brésilien.