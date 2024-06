Rwanda: l’IA, l’arme secrète de Kagame? Les révélations d’une université américaine

À quelques semaines de l’élection présidentielle rwandaise, un rapport explosif de l’université de Clemson révèle l’utilisation massive de l’intelligence artificielle par le gouvernement de Paul Kagame pour influencer la perception publique sur le réseau social X. Cette étude fait suite aux révélations fracassantes du collectif Forbidden Stories concernant le système de soft power orchestré par Kigali, qui a récemment fait l’objet d’une large enquête internationale.

Le rapport de Clemson met en lumière une campagne orchestrée sur X, visant à renforcer la position du régime rwandais et à éliminer les critiques en utilisant des techniques sophistiquées de manipulation de l’opinion. À l’approche du scrutin du 15 juillet, où Paul Kagame brigue un quatrième mandat, les chercheurs ont analysé 464 comptes affiliés au réseau pro-Rwanda, révélant une activité intense depuis le début de l’année. Ces comptes ont généré pas moins de 650 000 messages, dont près de la moitié soutiennent la politique rwandaise dans le conflit en République démocratique du Congo et envers les rebelles du M23, un groupe historiquement lié à Kigali.

L’une des stratégies les plus marquantes dévoilées par l’étude est l’utilisation systématique de l’IA pour modifier des images et créer des contenus visuels destinés à discréditer les opposants et à propager des récits favorables au gouvernement. Des photos trafiquées, combinant des technologies d’intelligence artificielle avec des retouches manuelles, ont été largement diffusées pour influencer l’opinion publique tant nationale qu’internationale.

Cette pratique, bien que technologiquement avancée, contrevient clairement aux politiques établies par X concernant la désinformation et l’usage de faux comptes. Les chercheurs de Clemson ont souligné que ces activités constituent une manipulation directe de la plateforme pour servir les intérêts politiques d’une faction, au détriment d’une discussion publique équitable et transparente.

L’impact de telles opérations sur le paysage médiatique rwandais et international est profond, soulevant des préoccupations majeures quant à la libre circulation de l’information et à l’intégrité des processus électoraux. Alors que le Rwanda se prépare à un moment crucial de son histoire politique, ces révélations pourraient influencer non seulement le déroulement des élections mais aussi la perception mondiale du régime de Paul Kagame.