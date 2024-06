Maghreb: des grands groupes jettent leur dévolu sur le secteur gazier

Photo DR

Le Maghreb, riche en ressources naturelles, se distingue par ses vastes réserves d’hydrocarbures. Cette région, connue pour son potentiel énergétique considérable, attire l’attention internationale, notamment des géants américains du secteur énergétique. L’Algérie, en particulier, avec ses abondantes réserves de gaz naturel, se positionne comme un acteur clé dans la dynamique énergétique mondiale, surtout à un moment où l’Europe cherche à diversifier ses sources d’énergie suite aux tensions géopolitiques récentes.

En 2023, le paysage énergétique algérien a connu des développements majeurs avec l’entrée de deux géants pétroliers américains, ExxonMobil et Chevron. Ces entreprises ont signé des accords stratégiques pour l’exploration et le développement des champs d’Ahnat et de Berkine, marquant ainsi leur première incursion notable sur le marché algérien. Cette expansion est survenue à un moment critique où l’Algérie cherche à augmenter significativement sa production de gaz naturel pour atteindre l’objectif de 200 milliards de mètres cubes à moyen terme, en réponse à l’accroissement de la demande européenne suite à l’offensive russe en Ukraine.

La Sonatrach, compagnie pétrolière nationale de l’Algérie, a non seulement conclu ces accords, mais a également renforcé sa collaboration avec d’autres acteurs internationaux. En mai 2023, un projet de 2,3 milliards de dollars a été annoncé avec Baker Hughes et l’italienne Tecnimon pour le développement du champ de gaz naturel de Hassi R’Mel. En outre, un contrat significatif avec Occidental Petroleum, en partenariat avec Eni et Total Energies, a été signé en juillet 2022 pour le développement de la zone contractuelle de Berkine.

Pour renforcer davantage son rôle sur le marché global, Sonatrach a multiplié les accords en 2023 et début 2024, y compris un partenariat avec Grain LNG pour augmenter ses capacités de stockage et de livraison de gaz naturel liquéfié (GNL). D’autres collaborations stratégiques, telles que l’augmentation des approvisionnements en gaz avec le groupe italien Eni, et divers projets avec l’Italie pour améliorer le transport et la liquéfaction du gaz naturel, montrent que l’Algérie est résolue à utiliser son potentiel énergétique pour sécuriser une position avantageuse dans le marché énergétique mondial.

Cette nouvelle dynamique pourrait entraîner une augmentation de la dépendance européenne envers le gaz algérien, tout en permettant à l’Algérie de jouer un rôle encore plus prépondérant en tant que fournisseur fiable. Ces développements pourraient également stimuler l’économie algérienne, mais posent des questions sur la durabilité et l’impact environnemental de l’intensification de l’extraction des hydrocarbures. La gestion de ces ressources naturelles, dans un cadre de collaboration internationale accrue, définit donc un avenir potentiellement prometteur mais complexe pour le secteur énergétique du Maghreb.