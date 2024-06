Santé sexuelle au Bénin : Tori Bossito bénéficie des actions du mouvement « BNN 229 »

Le Mouvement Billi Now Now Bénin (BNN 229) a profité d’une rencontre avec les hommes des médias pour faire le point des différentes actions qu’il a menées à l’endroit des jeunes dans la commune de Tori Bossito. A la faveur de cette sortie médiatique, ce réseau qui regroupe quatre organisations de la Société civile s’est attardé sur les opportunités offertes à cette catégorie de personnes dans cette localité du Département de l’Atlantique au Bénin.



On retiendra particulièrement de ce mouvement que, son objectif principal est de permettre aux associations de jeunes de travailler en synergie et de renforcer leurs capacités d’intervention pour promouvoir l’accès aux droits et Santé Sexuels et Reproductifs (DSSR) des adolescent.es et jeunes. Mis sur pieds depuis 2022, ce creuset a déroulé une série d’actions et a obtenu des résultats concrets principalement dans la commune de Tori Bossito. L’honneur est ainsi revenu à Emmanuel Gansè de présenter le mouvement. Il a décliné les organisations de jeunes qui le composent.

Publicité



Selon lui donc, le consortium est constitué de Filles en action, Ilewa, Jeunes Volontaires pour la santé (Jvs) et de l’Association des Blogueurs du Bénin (AB-Bénin). A son tour, la Chargée de programmes a énuméré les différentes actions menées. Entre autres actions, on peut ainsi citer le Programme de renforcement de capacités et d’autonomisation des jeunes filles de la commune de Tori Bossito. Ce programme a constitué à mettre en apprentissage ces jeunes filles afin qu’elles puissent être en mesure de se prendre en charge.

Il y a également eu le Programme de renforcement de capacités de plaidoyer basé sur les évidences avec 35 jeunes outillés à Tori Bossito ; des animations de radio conduites par des Billi pour sensibiliser sur les droits en santé sexuelle et reproductives ; la création d’une maquette de clinique idéale co-conçue avec les jeunes de Tori Bossito.

Ces différentes actions ont eu sur Tori-Bossito un impact concret selon les responsables de ce creuset. Les jeunes de cette commune sont désormais à même de se prendre en charge et ont une meilleure connaissance de toutes les notions relatives au droit en santé sexuelle et reproductive. Ils sont également prêts et utilisent davantage les services de planification familiale selon le point qui a été fait à