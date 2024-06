Scandale: des enfants noirs auraient été réduits en esclave par un couple aux USA

police américaine (AP Photo / Lynne Sladky)

En Virginie, un couple, Donald Ray Lantz, 63 ans, et Jeanne Kay Whitefeather, 62 ans, est au centre d’une affaire bouleversante. Ils sont accusés d’avoir adopté des enfants noirs pour les réduire en esclavage. L’affaire a pris une tournure choquante lorsque les autorités ont découvert plusieurs enfants vivant dans des conditions déplorables.

Les accusations portées contre Lantz et Whitefeather comprennent la traite des êtres humains et des violations des droits de l’homme. Les enfants, âgés de 16, 11, 9 et 6 ans, auraient été contraints de travailler dans les champs du couple. Ils vivaient dans un hangar délabré, vêtus de haillons, une situation qui a profondément choqué la communauté de Sissonville et au-delà.

Selon Maryclaire Akers, juge du comté de Kanawha, ces accusations sont sans précédent dans sa carrière. Elle a souligné la gravité des allégations, mentionnant que les enfants avaient été ciblés en raison de leur race, et qu’ils étaient essentiellement utilisés comme esclaves. Cette affaire met en lumière une réalité sombre et révoltante de la traite des êtres humains et de l’exploitation des plus vulnérables.

Arrêtés initialement en octobre dernier, Lantz et Whitefeather ont plaidé non coupables à une douzaine de nouvelles accusations lors de leur comparution mardi, selon le rapport de «MetroNews». Les circonstances de cette affaire et les souffrances endurées par ces enfants suscitent une indignation et un appel à la justice à travers toute la communauté.