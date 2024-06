Sénégal : bientôt une centaine de passeports diplomatiques supprimés ?

Photo d'illustration

Les autorités sénégalaises intensifient leurs efforts pour renforcer le contrôle sur la délivrance des passeports diplomatiques, en réponse aux préoccupations croissantes concernant l’intégrité et l’usage de ces documents. Selon des sources concordantes, le Premier ministre Ousmane Sonko a récemment ordonné la suspension de nombreux passeports diplomatiques, avec 130 documents menacés de suspension immédiate.

Cette décision intervient à la suite d’un rapport de vérification produit par le ministère de l‘Intégration africaine et des Affaires étrangères. Le rapport a mis en lumière de potentielles irrégularités dans l’attribution de ces passeports, qui sont censés être réservés à des personnalités exerçant des fonctions officielles à l’étranger.

Le Premier ministre Sonko a déclaré que cette mesure est essentielle pour garantir que les passeports diplomatiques ne soient utilisés que par ceux qui en ont réellement besoin pour des missions officielles.

Cette initiative s’inscrit dans une vision plus globale du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, qui a demandé à son gouvernement d’auditer le fonctionnement des différents ministères pour renforcer la transparence et l’efficacité administrative. Dans ce cadre, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a conduit un audit approfondi qui a révélé certaines failles dans le système actuel de délivrance des passeports diplomatiques.

La suspension de ces passeports diplomatiques est une étape importante pour restaurer la confiance du public et des partenaires internationaux dans le système de délivrance des documents officiels du Sénégal. Elle vise également à prévenir tout usage frauduleux de ces passeports, qui peuvent faciliter les déplacements internationaux et offrir certains privilèges.

Les autorités sénégalaises ont également annoncé qu’un nouveau cadre réglementaire serait mis en place pour encadrer plus strictement la délivrance de ces documents à l’avenir. Ce cadre inclura des critères plus rigoureux pour l’obtention de passeports diplomatiques, ainsi que des mécanismes de suivi et de vérification réguliers pour éviter toute dérive.